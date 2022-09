Startseite E WIE EINFACH als "Digital-Champions" ausgezeichnet Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2022-09-16 09:26. - Ergebnis einer umfassenden Studie von DIE WELT und ServiceValue

- Zum dritten Mal GOLD-Auszeichnung in Folge (Köln) Der Energieanbieter E WIE EINFACH schafft es im dritten Jahr in Folge, seine Kund:innen mit digitaler Kund:innen-Nähe zu begeistern und darf sich erneut über die Auszeichnung "Digital-Champions" freuen. Dies ist das Ergebnis einer Studie der Tageszeitung DIE WELT, in Kooperation mit dem Meinungsforschungsinstitut ServiceValue. Das Kölner Unternehmen belegt den ersten Platz im Ranking der Energieversorger bundesweit und wird wiederholt mit "Gold" ausgezeichnet. Der digitale Wandel nimmt Einfluss auf alle Bereiche des Lebens, so auch auf die Kund:innen-Kommunikation. Daher müssen die digitalen Kommunikationskanäle kontinuierlich weiterentwickelt bzw. neu gedacht werden. Vor diesem Hintergrund hat ServiceValue gemeinsam mit der WELT 365.000 Urteile der Kund:innen zu 1.817 Anbietern auf ihre digitale Begeisterung hin untersucht. Das Ergebnis zeigt, dass die digitale Nähe zu den Kund:innen bei E WIE EINFACH deutlich spürbar ist - sei es durch eine App, eine hohe Interaktivität auf den Internetseiten oder durch Präsenzstärke auf den Social-Media-Kanälen. "Zu den Digital-Champions Deutschlands zu gehören, ist eine tolle Auszeichnung. Es bestätigt, dass wir es schaffen, unsere Kund:innen digital zu begeistern, Nähe zu schaffen und damit den Bedürfnissen der Zielgruppe gerecht zu werden", so Katja Steger, CEO von E WIE EINFACH. E WIE EINFACH

E WIE EINFACH ist der digitale Energieanbieter für die mobile Generation, mit Fokus auf Individualität und Digitalisierung. Das Angebot umfasst Ökostrom- und Ökogastarife, die mit Wunschprodukten kombinierbar sind. Alle Angebote überzeugen mit Verständlichkeit, Transparenz sowie einem mehrfach ausgezeichneten Service. Eine Übersicht zum Unternehmen und zu den Produkten von E WIE EINFACH finden Sie unter www.e-wie-einfach.de, in unserem Newsroom (https://releasd.com/pages/ChRQYTfCBqvM1I46CFZxZ2NdmVKP1OgsWvrnzxVE8kw=), auf Facebook (https://www.facebook.com/ewieeinfach/), Instagram (https://www.instagram.com/e_wie_einfach/), LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/e-wie-einfach-strom-und-gas-gmbh/), Twitter (https://twitter.com/e_wie_einfach?lang=de) sowie auf YouTube (https://www.youtube.com/ewieeinfach). Kontakt

