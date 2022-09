Startseite Grätz Verlag kreiert drei neue Weihnachtskollektionen von Bestseller Illustratorinnen Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2022-09-16 08:02. Weihnachtsdesigns von Silke Leffler und Daniela Drescher Beliebte Papeterie und Geschenk-Ideen im neuen Look Neue Design-Trends setzt der Grätz Verlag bereits seit 40 Jahren mit handgemalten Illustrationen auf Karten und Geschenkpapieren. Inspiriert durch eine große Fangemeinde der außergewöhnlichen Motive erweitert der Geschäftsführer Johannes Herche, stetig das Sortiment mit neuen Kollektionen ausgewählter Künstler:innen.

Pro Jahr kreiert das Verlags-Team acht bis zehn Trend-Kollektionen für Frühling/Sommer sowie zwei bis drei Weihnachts-Kollektionen. Weihnachtsdesigns von Besteller Illustratorinnen Silke Leffler und Daniela Drescher

Das Sortiment 2022 enthält drei neue Weihnachtskollektionen. Silke Leffler illustrierte die Kollektionen "Weihnachtsmusikanten" und "Weihnachtsautos". Die filigran anmutenden Musikant:innen und rot kolorierten Autos garantieren fröhliche Weihnachtsstimmung. Das Naturdesign "Frostige Beeren" von Daniela Drescher verzaubert den Winter mit detailgetreuen Rotkehlchen, Beeren und zarten Schneeflöckchen.

Die Designs schmücken über fünfzig Geschenkideen wie Porzellantassen, Servietten, Kerzen, Lichterpost, Plätzchendosen, Streichhölzer, ein Geschirrtuch sowie Geschenkverpackungen, Karten und Adventskalender.

Die Highlights, zwei leckere Früchteteemischungen "Kamingeflüster" und "Beerentrunk" vervollständigen die weihnachtlichen Kollektionen. Bekannte und neue Illustratorinnen ergänzen das weihnachtliche Sortiment

Aurélie Blanz illustrierte mit satten Farben einen Adventskalender mit Postkarten sowie eine Serviette mit Figuren der Heiligen Drei Könige in sternenklarer Nacht.

Frech und lustig präsentiert sich Katja Jäger`s Weihnachtsmann auf einer neuer Geschenktasche sowie einer Adventskalender-Doppelkarte. Die süßen Tier-Motive von Sophia Drescher und Sandra Pick bringen frisches Flair in das Weihnachtskarten-Sortiment des Grätz Verlags.

Die Vielzahl der hochwertigen Papeterie und Geschenkideen werden in der ganzen Fülle sichtbar in zwei Katalogen präsentiert. Der Grätz Verlag ist seit 1982 Spezialist für feine und hochwertige Papeterie. Die verlagseigenen Editionen umfassen Grußkarten, Kalender, Geschenkpapiere, Tischdekorationen sowie kreative Ideen aus Papier für Kinder. Besonderes Augenmerk legt der Grätz Verlag auf die Zusammenarbeit mit talentierten Illustratoren und Künstlern, wie Silke Leffler, Aurelie Blanz, Daniela Drescher, Maria Over oder Karin Tauer. Deren Bildwelten ergeben im Zusammenspiel mit innovativen Produktideen den unverwechselbaren Stil des Grätz Verlags. Die hochwertige Papeterie wird von der Konzeption über die Produktion bis zur Endverarbeitung in Deutschland und Europa hergestellt. Seit 2020 entwickelt der Verlag vermehrt plastikfrei verpackte Produkte und sucht weitere nachhaltige Wege in der Produktion. Von den teils in aufwendiger Handarbeit gefertigten Produkten profitieren sowohl die unmittelbare Region des Grätz Verlags als auch der Standort Deutschland. Firmenkontakt

