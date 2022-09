promotionwelt GmbH lässt Beschäftigte in Erster Hilfe ausbilden

Zusätzlich werden Fahrsicherheitstrainings und Kurse über Ladungssicherheit im Auto angeboten

Aus Anlass des Tages der Ersten Hilfe im September ("Lifelong First Aid") wurde auf die Bedeutung der frühzeitigen Hilfe bei Notfällen aufmerksam gemacht. Die auf Fundraising und Promotion spezialisierte Werbeagentur promotionwelt GmbH lässt ihre festangestellten Beschäftigten im Bereich Mitgliederwerbung für Vereine grundsätzlich in Erster-Hilfe schulen. Die promotionwelt GmbH beschäftigt in ganz Deutschland an verschiedenen Standorten MitarbeiterInnen im Bereich Fundraising und Sozialmarketing. Da soziale Verantwortung ein wichtiger Faktor der Firmenphilosophie ist, werden die in der Öffentlichkeit an Informationsständen arbeitenden PromoterInnen speziell in Erster-Hilfe ausgebildet.

Das seit Bestehen im Bereich Mitgliederwerbung für Vereine und Verbände erfolgreich arbeitende Unternehmen promotionwelt GmbH realisiert im Jahr mehrere tausend Informationsveranstaltungen für Vereine und Verbände in Absprache mit den Auftraggebern. Gerade bei Informationsständen für Hilfsorganisationen wie Malteser-Hilfsdienst oder DRF-Luftrettung ist es nach Auffassung des Unternehmens promotionwelt GmbH wichtig, dass die vor Ort tätigen Promotion-Mitarbeiter zumindest eine Grundausbildung in Erster Hilfe haben. Erste Hilfe rettet Leben. Aber leider unterbleiben oft die Rettungsmaßnahmen, weil sich die Helfer unsicher sind. Im Jahr 2000 wurde der Aktionstag für die erste Hilfe durch die Internationale Föderation der Rotkreuz- und Halbmondgesellschaften eingeführt.

Um den sozialen Charakter des Unternehmens zu unterstreichen, werden die Beschäftigten der promotionwelt GmbH nicht nur in Erster Hilfe ausgebildet, es werden auch Fahrsicherheitstrainings und beispielsweise Kurse über Ladungssicherheit im Auto angeboten. Alles mit dem Ziel, die Arbeit und das Leben sicherer zu machen. Die promotionwelt GmbH hat ihren Hauptsitz in Burgwedel bei Hannover. Seit Beginn der Firmengeschichte der promotionwelt GmbH stehen der kontinuierliche Ausbau der Qualität der Arbeit und das soziale Engagement des Unternehmens und des Personals im Vordergrund der Firmenpolitik.

Die promotionwelt GmbH aus Burgwedel bei Hannover ist auf Mitgliederwerbung für Vereine, Verbände und Non-Profit-Organisationen spezialisiert. Mitglieder sowie Förderer sind unerlässlich für Organisationen, in denen vermehrt ehrenamtliche Helfer tätig sind. Es geht dabei darum, die finanzielle Basis von Organisationen aufzubauen und aufrechtzuerhalten, denn nur so ist es möglich, dass schnelle Hilfe geleistet werden kann. Die festangestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen Tier- und Umweltschutz- sowie karitative Organisationen bei ihrer Öffentlichkeitsarbeit. Das ist besonders wichtig, da ohne finanzielle Unterstützung eine Vielzahl verschiedener Hilfeleistungen nicht erbracht werden kann. Besonders in Krisen- und Notsituationen bieten Non-profit-Organisationen schnelle und unkomplizierte Hilfe, was teilweise wiederum mit hohen Kosten verbunden ist. Deswegen sind auch die Helfer auf Hilfe angewiesen, vor allem finanzielle Unterstützung macht die Arbeit von Organisationen möglich. Die promotionwelt GmbH ist an insgesamt 13 verschiedenen Standorten im gesamten Bundesgebiet tätig.

