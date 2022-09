Startseite Ratten in deinem Kopf Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2022-09-16 07:23. Jeder von uns hat Ratten im Kopf. Es stellt sich nur die Frage, wie wir diese wieder verbannen und dafür sorgen, dass keine mehr eindringen. Denn diese Ratten zerstören unsere Wünsche und Träume. Warum haben wir alle Ratten im Kopf? Es kommt oft vor, dass wir von Fremden oder gar aus unserem näheren Beziehungskreis kritisiert oder gar angefeindet werden. Daraufhin reagieren wir oft zu emotional und lassen uns durch diese Anfeindungen oder Kritik den Tag oder gar Tage vergraulen. Wir bekommen buchstäblich Ratten in den Kopf, die an unseren Gedanken nagen, bis wir nur noch negativ denken. Wie können wir dem entgegenwirken und was müssen wir tun? Wenn wir kritisiert oder gar angefeindet werden. Sollten wir das annehmen, aber uns nicht zu sehr darüber ärgern. Sollten wir sogar auf den sozialen Medien negativ erwähnt werden oder jemand kritisiert uns öffentlich oder schreibt sogar eine negative E-Mail an uns, dann sollten wir nur die ersten 2 Zeilen lesen und wenn diese negativ sind, löschen wir die Nachricht sofort. Wir lesen nicht weiter. Wir lassen uns durch die Nachricht nicht negativ beeinflussen. Wenn dieselbe Person dich des Weiteren negativ oder beleidigend anschreibt, dann lösche alle Verbindungen zu dieser Person. Lösche Facebook, Instagram, E-Mail usw. Disconecte dich mit dieser Person. Danach schicke dieser Person in Gedanken Liebe. Sage für dich: Es tut mir leid, wenn ich dich unwissentlich verletzt habe, bitte verzeihe mir. Ich sende dir Liebe. Danke. Diese magischen Worte lassen dich nicht weiter erzürnt sein und senden dem Absender automatisch ein gutes Gefühl, sodass die negative Resonanz aufgelöst wird. Wer mehr darüber erfahren will, wie das ganze Prozedere abläuft, der melde sich zu meinem kostenlosen Online-Seminar am 25. September um 19:00 Uhr an. Da erkläre ich die genaue Abfolge und zeige dir Wege, die du so noch nie bekommen hast. Danach wirst du glückliche und zufriedener durchs Leben gehen. Jetzt kostenlos anmelden! Kostenloses Onlineseminar Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Lifecoaching

Herr Ingolf Feger

Fallagass 13

9491 Ruggell

Liechtenstein fon ..: +41791761462

web ..: http://lifecoaching.li

email : info@lifecoaching.li Spiritueller Hypnose-Coach mit 30 Jähriger Erfahrung. Pressekontakt: Lifecoaching

Herr Ingolf Feger

Fallagass 13

9491 Ruggell fon ..: +41791761462

web ..: https://lifecoaching.li

email : info@lifecoaching.li Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten