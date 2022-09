Kupfer, das elektrische Metall

Das rote Metall ist seit ewigen Zeiten mit der menschlichen Entwicklung verbunden. Anleger sollten Kupfer nicht vergessen.

Kupfer ist ein wichtiger Faktor bei der Stromerzeugung, etwa die Hälfte des Kupferangebots wird von der Bauindustrie verschlungen. So enthält ein Haus zirka 440 Pfund Kupfer (Drähte, Rohre etc.). in einem Auto sind rund 50 Pfund Kupfer verbaut, besonders viel in Elektrofahrzeugen. Der zweitwichtigste Kupferverbrauch entsteht in der Elektro- und Elektronikbranche. In Krisenzeiten und wirtschaftlich unsicheren Zeiten ist Kupfer oft nach Gold und Silber im Interesse der Anlegergemeinschaft. Ohne Kupfer funktionieren weder Entwicklungsländer noch die großen Volkswirtschaften.

Nachdem Kupfer im März sehr teuer war, ging es mehr oder weniger abwärts mit dem Preis. Inflation, die Zinssätze und Sorgen um das weltweite Wirtschaftswachstum setzen dem Metall zu. Dazu kommt noch die Energiekrise in Europa. Was aber Kupfer wieder verteuern wird, sind Dekarbonisierungsmaßnahmen sowie Infrastrukturprojekte, die angestoßen werden, sowohl in den USA als auch in Europa. Ein wichtiger Faktor ist China. Die Importe Chinas von Kupfer waren im August durchaus robust. Mit dem Preisrückgang des rötlichen Metalls haben auch vielfach Aktien preislich den Rückwärtsgang eingelegt und bieten lukrative Chancen auf mittel- bis langfristige Sicht. Denn aus einem kurzfristigen Blickwinkel betrachtet, wirken noch Nachfragesorgen. Und Chinas Null-Covid-Strategie besteht immer noch. Ein weiteres positives Moment für den Kupferpreis dürfte ein fallendes Angebot aus Peru und Chile darstellen.

Kupfer und auch Gold besitzt beispielsweise Torq Resources - https://www.youtube.com/watch?v=ZAp0tFbnM_g - in aussichtsreichen Beteiligungen in Chile, gelegen in sehr guten Bergbaugürteln.

Hannan Metals - https://www.youtube.com/watch?v=7KTVjrSyskI - kümmert sich um Projekte in Peru und Europa. Flächenmäßig ist Hannan Metals eines der zehn größten Unternehmen in Peru.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Hannan Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/hannan-metals-ltd/ -) und Torq Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/torq-resources-inc/ -).

