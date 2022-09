Startseite Da steckt so viel Liebe drin! Pressetext verfasst von connektar am Do, 2022-09-15 13:28. Das Projekt " Gute-Nacht-Geschichten" zugunsten der Kinder der Ukraine " geht an den Start! "Es sind nicht die Völker der Erde, die Kriege wollen. Es sind ihre Regierungen, die die Kriege schüren." (Bulla, Horst) Krieg ist schlimm, aber ganz besonders traumatisiert er die Kinder der angegriffenen Regionen. Sie brauchen Schutz, das Gefühl von Geborgenheit und Halt in dieser Zeit. Oft auf der Flucht mit ihren Eltern, erleben sie Schmerz, Kälte, Hunger und vor allem große Angst. Irgendwann könnte es auch unser Kind sein und darum dürfen wir nicht wegsehen.

Was können wir tun, fragt sich da so mancher und fühlt sich ziemlich hilflos. Und doch gibt es so viele Dinge, auch schon kleine Dinge, die helfen können. Wie z. B. das Spenden. Das dachte sich auch die Agency of Authors und rief das Projekt " Gute-Nacht-Geschichten" zugunsten der Kinder der Ukraine ins Leben. Neunzehn Autoren schrieben daraufhin liebevolle Geschichten für den guten Zweck, die Agency of Authors kümmerte sich um die Umsetzung, das Marketing und die Suche nach Unterstützer. Diese fand sie bei z.B. bei Jochen Ringl und seinem Radiosender Backstage FM Deutschland, Unicef und in ihrem Partner Lektorat Andreas März, der das Korrigieren kostenlos übernahm. Weitere Unterstützer für die Berichterstattung im Bereich der Medien/Buchhandlungen/Blogger werden dankend angenommen. Die Anthologie Gute-Nacht-Geschichten ist liebevoll umgesetzt worden, die Kinder erwarten 22 fantasievolle Geschichten in Farbe, erhältlich als Taschenbuch, Hardcover und E-Book. Premium Druck auf Premium weißem 120mg schweren Papier machen dieses Buch zu einem wundervollen Geschenk für die Kinder, Enkel oder Neffen oder aber zum selber lesen . Die Anthologie Gute-Nacht-Geschichten ist Mitte September erschienen und weltweit erhältlich . Der gesamte Erlös der Einnahmen der Autoren Marge geht vollständig an Unicef/ukrainische Kinder. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Facebook Seite des Projektes

https://www.facebook.com/19autorenfuerdieukraine Dank geht an folgende Autoren: Christine Bouzrou, Barbara Rath, Inge Wuthe, Kaja Paulan, Carolin Kretzinger, Jochen Stüsser Simson, Niklas Böhringer, Beatrix Gruber, Ulrich Papke, Nadine Gerber, Nick Lindt, Ina Broich, Marianne Carrera, Steffi Wieczorek, Liz McIntosh, Emelie Cinzento, Felicitas Knaupp, Janet Zentel, Andreas März "Es gibt nur einen Tag im Leben eines Kindes, an dem sein Weinen glücklich macht-Der Tag seiner Geburt" (Agency of Authors) "Sie können diese Pressemitteilung - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden." E-Book Rezension Exemplare bitte anfordern unter info@agency-of-authors.de Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Agency of Authors

