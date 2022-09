Startseite Musikalben "Trophies of Failure" und "Diamonds from Dust" von Klaus Brandl jetzt auch auf allen Streamingdiensten Pressetext verfasst von info@media-arte.de am Do, 2022-09-15 10:29. Trophies of Failure - Klaus Brandl (Gitarre, Gesang) und Gottfried Rimmele (Violine) und Diamonds from Dust – Klaus Brandl (Gitarre, Gesang) und Willi Förtsch-Döring (Piano, Gesang) Die von Klaus Brandl getexteten und komponierten Blues-Songs sind Geschichten von der Schattenseite des Lebens, die er mit kauziger Selbstironie mal grummelt, mal grölt. Geschichten von den schwarzen Schafen, den glücklosen Überlebenskämpfern auf ihrer Reise durch eine trunkene Nacht. Mit Mut zum Risiko, ohne Angst vor Kitsch, sucht Brandls Slidegitarre ihren Weg zwischen Mississippi und Hawaii, Glasgow oder Grinzing.

Der Gitarrist und Sänger Klaus Brandl begann seine Never-Ending-Franconian-Tour Anfang der achtziger Jahre als Solist im Duo mit Chris Schmitt an der Mundharmonika und im Trio mit Saxophonist Jim Durham und Pianist Willi Förtsch.

Nach Jahren als Elektrogitarrist in verschiedenen Bluesbands (Lawdy Mama, Blueswurscht, Martin Philippi) wechselte Brandl zur akustischen Gitarre und entwickelte seinen unverwechselbaren Stil aus melancholischer Slidegitarre, Open Tunings und rasantem Fingerpicking. Bluesige Balladen, schräge Rock’n’Roll-Nummern, Hawaii-Klänge oder Walzer à la Grinzing bilden das Fundament seiner Musik.

Es sind Lieder von den Schattenseiten des Lebens, Nightsongs von Verlierern und Überlebenskünstlern, vorgetragen mit brüchiger Stimme und kauziger Selbstironie, eigenständig und unangepasst.

Seine Liebe zu Sprache und Literatur brachte ihn mit dem Dramatiker und Lyriker Fitzgerald Kusz zusammen, sein Faible für die Geige mit dem Violonisten Gottfried Rimmele und „Much More Than Just Blues“ mit Curley Kauper.

Klaus Brandl erhielt von der Stadt Nürnberg 2014 den Förderungspreis für die mit dem Dialektautor Fitzgerald Kusz und vielen verschiedenen Bands entwickelten Blues-Projekte.

Auf dem Album „Diamond of Dust“ wird Klaus Brandl von dem Pianisten Willi Förster begleitet.

Das im Frühjahr 2012 gegründete Duo ist geprägt von Spielfreude und Witz. Ebenso wichtig ist beiden aber seelenvolles und leidenschaftliches Spiel. Zahlreiche Auftritte in Nürnberg und Umgebung sowie in Berlin waren nicht umsonst immer ausverkauft, insbesondere seit der öffentlichen Präsentation der 2013 erschienenen CD mit dem Titel „Trophies of Failure“.

Der Nürnberger Geiger und Multi-Instrumentalist ist durch zahlreiche Musikprojekte bekannt. Am Anfang standen die Gipsy-Swing-Gruppe SAITENWEG, dann die Gründung und Leitung Vokalgruppe ULTRASCHALL. Als Gast-, Bühnen- und Studiomusiker spielte er mit vielen Musikern. Sein Geigenspiel ist durch seinen intensiven Ton geprägt, seine Lebendigkeit und Improvisationsfreude bietet bei Livekonzerten immer Faszination und Hörgenuss.

