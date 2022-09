PropTech Evernest expandiert nach Spanien und forciert Wachstumskurs: erster internationaler Standort in Madrid

Madrid, 13. September 2022 – Das PropTech-Unternehmen Evernest setzt sein Expansionsbestreben fort: ab September eröffnet es seinen ersten internationalen Standort in Madrid. Mit Oscar Larrea gewinnt Evernest einen sehr erfahrenen Immobilienexperten, um die spanischen Operations aufzubauen. Evernest führt mit der Eröffnung des Standorts in der spanischen Hauptstadt seinen Wachstumspfad fort. In 2022 verzeichnet das Unternehmen ein starkes Wachstum auf dem deutschen Markt. Es gehört zu einem der am schnellsten wachsenden Immobilienunternehmen in Deutschland: Evernest verdreifachte seinen Umsatz und sein Transaktionsvolumen in der ersten Hälfte des Jahres 2022 im

Vergleich zu 2021. Die Zahl der Mitarbeiter und Immobilienberater in den fünf Standorten Hamburg,

Berlin, Düsseldorf, Frankfurt und Köln verdoppelte das Unternehmen im Vergleich zum Vorjahr auf

über 200 Personen.

Evernest möchte das führende Immobilienmaklerunternehmen in Europa werden. Dafür treibt es

seine erfolgreiche Kombination von Technologie-Plattform und Beratungsknowhow auf lokaler Ebene

in Europas Großstädten voran. Die spanische Hauptstadt stellt dabei den ersten Standort dieses

Expansionsbestrebens dar. Madrid bietet dafür Idealbedingungen. Die Metropole zeichnet sich durch

ein sehr großes Volumen an Immobilientransaktionen (doppelt so groß wie z.B. Berlin) aus. Daneben herrscht im dortigen Markt Digitalisierungsmangel. Für Evernest also ideale Bedingungen für forciertes Wachstum.

Dazu sagt Christian Evers, Gründer und CEO von Evernest : „Unsere Vision ist es, uns als führender

Immobilienvermittler in Europa zu etablieren. Dafür spielt Spanien, insbesondere Madrid, eine

Schlüsselrolle. In einem solch großen, aber stark fragmentierten und kaum digitalisierten Markt mit

meist veralteten Arbeitsabläufen, sind die Chancen für uns riesig. Wir schaffen mit Evernest ein

neues sowie zeitgemäßes Verkaufserlebnis für unsere Immobilienmakler und Endkunden.”

Evernest wird sein erstes internationales Büro im Finanzdistrikt von Madrid eröffnen. Dieser gilt mit

den Vierteln Salamanca, Chamberí sowie Chamartín als Epizentrum und weltweiter Maßstab für Premium Immobilien. Evernest betont, dass eine Expansion in weitere spanische Regionen wie z.B. Barcelona und Málaga sowie in Zweitwohnsitz-Orten wie den Balearen, den Kanarischen Inseln sowie der Costa del Sol denkbar sei. Spanien entwickelt sich zu einer optimalen Destination für das Immobiliengeschäft. Laut Daten des INE erreichte der Verkauf von Eigenheim-Immobilien in der

ersten Jahreshälfte 2022 den höchsten Stand seit 2007.

Oscar Larrea, Senior Vice-President von Evernest Spanien, zeichnet für den Aufbau des Evernest-Standortes in Spanien verantwortlich. Er setzte sich zum Ziel, Evernest in Spanien bis 2023 auf mindestens 150 und bis 2024 auf 500 Makler zu erweitern. Larrea verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Immobiliengeschäft, zuletzt als Executive Director von John Taylor für Madrid. Von 2014 bis 2020 war er erst als Verkaufsleiter und später als General Manager bei Engel & Völkers in Madrid tätig. Er war maßgeblich dafür verantwortlich, Engel & Völkers als führendes Immobilienunternehmen mit mehr als 450 Immobilienmaklern in Madrid und als eines der umsatzstärksten Market Centers von Engel & Völkers weltweit aufzubauen.

Oscar Larrea, Senior Vice President von Evernest Spanien, kommentiert: „Evernest ist für mich das aufregendste und ehrgeizigste Projekt im internationalen Immobiliensektor der letzten 20 Jahre. Ich freue mich sehr, die Wachstumsstory in Spanien fortsetzen zu können. Ich glaube fest daran, dass wir als Technologie-getriebenes Startup gemeinsam mit unserem Team in Deutschland die leistungsfähigste und fortschrittlichste Transaktionsplattform für Immobilienberater in Spanien

anbieten können. Mit der Kombination aus Technologie und unserer langjährigen Erfahrung im

Immobiliensektor werden wir unseren Kunden einen wesentlich professionelleren sowie schnelleren Service für die Immobilientransaktion anbieten können.”

Evernest wurde im November 2019 vom ehemaligen Engel & Völkers-Vorstand Christian Evers und

Luisa Haxel, die bei Engel & Völkers für die Digitalstrategie zuständig war, gegründet. Seit Anfang 2021 ist Stefan Betzold, ehemaliger Digital-Geschäftsführer bei Axel Springer, als drittes Mitglied der Geschäftsführung bei Evernest mit an Bord.

Anfang 2022 schloss das Startup eine Finanzierungsrunde in Höhe von 13 Millionen Euro ab, die von

dem New Yorker VC Prudence, den spanischen Fonds Kibo Ventures und Bonsai Partners sowie den

Evernest-Bestandsinvestoren Project A Ventures und APIC bereitgestellt wurde, um die

technologische Entwicklung seiner Plattform zu beschleunigen sowie seine internationale Expansion

zu beginnen.

Über Evernest

Evernest entwickelt eine Technologie-Plattform für Immobilienmakler und Maklerinnen, um den gesamten Prozess der Immobilientransaktion von Wohnimmobilien effizienter zu gestalten. Mithilfe der datengetriebenen Fullservice-Makler-Plattform sowie intelligentem Marketing und digitalisierten Support-Prozessen wird die Transaktion für Makler, Käufer und Verkäufer zu einem transparenten und individuellen

Erlebnis. Für das Ende 2019 gegründete Unternehmen arbeiten mittlerweile mehr als 200 Personen in Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Frankfurt und Köln. Seit September 2022 ist Evernest nun auch in Madrid mit dem ersten Standort in Spanien vertreten. Informieren Sie sich jetzt auf www.evernest.com.

Kontakt: presse@evernest.com