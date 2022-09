Startseite Der neue Inogen One G5 bei Sanitätshaus Meier Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2022-09-14 15:30. Der Inogen One G5 ist einer der leichtesten und leistungsstärksten Sauerstoffkonzentratoren auf dem Markt und eignet sich perfekt für den mobilen Gebrauch. Egal ob Kurztrip oder Urlaub. Der Inogen One G5 , ist ein Sauerstoffkonzentrator der neuesten Generation. Bei dem Gerät handelt es sich um ein mobiles Sauerstoffgerät bzw. Sauerstoffkonzentrator. Der Inogen One G5 kommt mit einem leistungsstarken 16 Cell Lithium Ionen Akku der eine Akkulaufzeit von ungefähr 6-8 Stunden aufwartet. Es ist somit eines der wenigen Geräte auf dem Markt das eine so große Akkulaufzeit mitbringt. Ein weiterer großer Vorteil des Geräts ist das Gewicht. Der Inogen One G5 wiegt nur 2,2 KG und ist somit eines der leichtesten Geräte überhaupt. Das Gerät kann wie beschrieben mit einem Akku betrieben werden. Zusätzlich kann man das Gerät auch direkt ans Stromnetz anschließen und das Gerät über die Steckdose betreiben. Das Gerät ist somit für viele Menschen eine große Erleichterung die an Atemwegserkrankungen wie z.B COPD leiden. Mit dem Gerät können die Menschen mobil bleiben und auch trotz Krankheit z.B in Urlaub fahren. Das Gerät ist für Flugzeuge zugelassen. Die FAA Zulassung gilt in der Regel weltweit, dennoch sollte man seine Airline vor dem Flug kontaktieren ob das Gerät an Board erlaubt ist. So sind zum Beispiel auch längere Flugzeiten mit dem Inogen One G5 möglich. So kann der Akkubetrieb um ein vielfaches verlängert werden mit entsprechenden Ersatzakkus. Für den Inogen One G5 gibt es eine Vielzahl an Zubehör, so kommt das Gerät standardmäßig mit einer Umhängetasche. Für ein bequemeres Tragegefühl empfiehlt sich der Kauf eines Rucksacks um bei längeren Spaziergängen einen besseren Tragekomfort zu gewährleisten. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Sanitätshaus Meier

