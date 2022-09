Startseite Der Bürgermeister Podcast mit Markus Ebertz Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2022-09-14 07:12. Seit dem 1. Juli 2022 ist Markus Ebertz Bürgermeister der Gemeinde Hohenahr - in seinem Podcast berichtet er über die ersten 100 Tage im Amt. Seit dem 1. Juli 2022 ist Markus Ebertz Bürgermeister der Gemeinde Hohenahr. In seinem brandneuen Podcast nimmt er die Hörer:innen mit durch seine ersten 100 Tage im Amt. Besprechungen, Termine, Entscheidungen - Markus Ebertz berichtet hautnah von seinen Aufgaben als Bürgermeister und gibt einen tiefen Einblick in das Amt. "Ich freue mich, mit meinem Podcast einen Einblick in die Arbeit als Bürgermeister zu geben und die Menschen ein Stück weit auf meiner Reise mitzunehmen", so Markus Ebertz. Für alle die sich schon einmal gefragt haben, was ein Bürgermeister macht und wie dessen Tag aussieht, welche vielfältigen Aufgaben es zu meistern gilt und worin die Herausforderungen liegen, bekommt mit dem Bürgermeister Podcast eine umfassende Einsicht in die Tätigkeit. Markus Ebertz kann sich noch gut an die Zeit vor der Wahl, die vielen Gespräche mit den Bürgerinnen und Bürgern erinnern und ist dankbar für ihre Unterstützung auf dem Weg ins Bürgermeisteramt, das er nun ausübt. In seinem Podcast möchte er seinen Wähler:innen etwas zurückgeben und ihnen zeigen, dass er das im entgegengebrachte Vertrauen schätzt, indem er offen und transparent davon berichtet, wie er das Amt des Bürgermeisters für ihr Wohl gestaltet. Der langjährige Gerichtsvollzieher ist seit mehr als 20 Jahren in der Nachbargemeinde Mittenaar ansässig und durch sein Engagement in vielen Vereinen stark mit dem Landkreis verbunden. Für Markus Ebertz hat es Vorrang, die Zufriedenheit der Gemeinde und der Bürger:innen an erste Stelle zu setzen. Der Kern seines Wirkens im Amt des Bürgermeisters ist, gemeinsam mit einer respektvollen und zielführenden Kommunikation aus der Schnittmenge der Interessen heraus zu handeln, statt Mauern aufzubauen. Die Lösung liegt für ihn darin, Gemeinsamkeiten zu finden, miteinander zu sprechen und verantwortungsvoll in eine stabile Zukunft zu gehen. Alles rund um den Podcast erfahren Sie unter: www.markus-ebertz.de/podcast (https://www.markus-ebertz.de/podcast/) Markus Ebertz ist am 13. März 2022 zum neuen Bürgermeister der Gemeinde Hohenahr gewählt worden. Der langjährige Gerichtsvollzieher ist seit mehr als 20 Jahren in der Gemeinde ansässig und durch sein Engagement in vielen Vereinen stark mit dem Landkreis verbunden. Aufgrund seiner Parteilosigkeit trifft er Entscheidungen nicht nach parteipolitischen Bestrebungen, sondern agiert der Situation entsprechend für den gemeinschaftlichen Vorteil.

