Dialysefachkräfte aus Kolumbien kurz vor der Einreise

Die Gewinnung von Dialysefachkräften aus dem Ausland

Der Personaldienstleister TTA (https://tta-personalmedizin.de/) vermittelt Dialysefachkräfte aus Kolumbien, die kurz vor der Einreise nach Deutschland stehen. Die kolumbianischen Fachkräfte haben sich auf eine Tätigkeit in Deutschland vorbereitet und lernen Deutsch. Die Dialysefachkräfte verfügen über mehrjährige Arbeitserfahrung und finden sich an den gängigen Apparaten von Fresenius oder Baxter zurecht.

Kolumbien ist ein Land mit mehr als 50 Mio Einwohnern und einer stetig wachsenden Bevölkerung und einem wachsenden Gesundheitssektor mit qualifizierten Fachkräften, die über eine akademische Ausbildung verfügen. . Kolumbiens Universitäten bilden Gesundheits- und Krankenpfleger, Operationstechnische Assistenten und Dialysefachkräfte mit anerkennungsfähigen Berufstiteln aus. Die Firmen Fresenius und Braun, aber auch das us-amerikanische Unternehmen Baxter unterhalten Dialysezentren in Kolumbien. Besonders die Fresenius Medical Care weitet ihre Aktivitäten in Kolumbien aus. Dr. Emanuele Gatti, unter anderem Vorstand für die Region Lateinamerika: "In mehr als drei Jahrzehnten haben wir unser Know-how und unsere Technologie im Bereich der Dialyse immer weiter verbessert und unsere Geschäftstätigkeit weit über unseren deutschen Heimatmarkt hinaus ausgedehnt." Die Fresenius Medical Care Colombia S.A. unterhält mehr als 30 Dialysezentren landesweit. In diesen Zentren und den örtlichen Krankenhäusern arbeiten Dialysefachkräfte. Seit den 80er Jahren existieren postgraduale Studiengänge in der Nephrologie, die an den Universitäten wie an der Universidad del Valle angeboten werden. Die Firmen Braun, Fresenius und Baxter bieten zusätzlich Weiterbildungen an, so dass man in Kolumbien auf eine Vielzahl an Dialysefachkräften zurückgreifen kann, die auf dem neuste Stand der Technik ausgebildet sind. Die Dialysemaschinen der Firmen Braun, Baxter und Fresenius verfügen über einen hohen Bekanntheitsgrad.

Grund genug, sich Gedanken über die Rekrutierung von kolumbianischen Dialysefachkräften (https://tta-personalmedizin.de/vermittlung-pflegekr%C3%A4fte/dialysefach...) zu machen. Die TTA Personal GmbH vermittelt seit mehr als fünf Jahren aus Kolumbien. Der Geschäftsführer Vicente Milán spricht von einem "hohen Matching". Die Dialysefachkräfte sind sofort einsetzbar. Da man auf das gleiche Know How, die gleichen Maschinen und eine hohe Motivation zurückgreifen kann, gestaltet sich der Vermittlungsprozess unproblematisch. Eine von TTA vermittelte Dialysefachkraft verfügt neben dem Pflegestudium über ein Masterstudium, eine Weiterbildung und über Arbeitserfahrung in der Dialyse.

Personaldienstleister für die Vermittlung von medizinischem Personal aus Südamerika.

