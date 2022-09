Startseite Pflegedienstleitung Job in Celle Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2022-09-09 01:02. Unser Team freut sich zum nächstmöglichen Zeitpunkt auf eine Pflegedienstleitung (m/w/d) für die Tagespflege. Wir sehen jeden Bewohner als eine eigenständige Persönlichkeit, dessen Privatsphäre es zu achten gilt. Unsere Betreuung orientiert sich an diesen Zielvorgaben und berücksichtigt alle Aspekte der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. (Biographie, familiäres Umfeld, Bedürfnisse, Interesse usw.) Die Seniorenresidenz Zitser ist ein Dienstleistungsunternehmen, das unsere Bewohner und deren Angehörige als Kunden respektiert. Wir wissen, dass nur zufriedenen Kunden auf Dauer den guten Ruf unseres Hauses sichern. Durch rechtzeitige, offene und ausführliche Informationen werden die Kunden vorher über alle möglichen Leistungsvereinbarungen informiert. Sie können sich so gezielt für unser Haus entscheiden. Sie suchen Ihren Traumjob? Unser Team freut sich zum nächstmöglichen Zeitpunkt auf eine Pflegedienstleitung (m/w/d) für die Tagespflege. Firmensitz: Celle (40 km von Hannover entfernt) Wir schätzen unsere Mitarbeiter und bemühen uns um jedes Teammitglied. Firmenwagen - auch zur privaten Nutzung.

Jedes Jahr ein Traumurlaub auf den Kanarischen Inseln.

Ein sehr gutes und übertarifliches Gehalt, das Ihrer hohen Verantwortung und Qualifikation entspricht.

Unbefristetes Arbeitsverhältnis.

Sie können von zu Hause aus arbeiten, wenn Sie möchten.

Schaffen Sie ein professionelles Arbeitsumfeld in einem wachsenden Unternehmen.

Eine abwechslungsreiche, herausfordernde Tätigkeit.

Sehr gute Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Wenn Sie noch kein PDL-Zertifikat haben, wird das Unternehmen Sie finanzieren.

Ein freundliches und technisch versiertes Team.

Eine Prämie für jeden vermittelten Kollegen. Das ist es, was wir von Ihnen erwarten: Gesamtverantwortung für die fundierte und pflegerische Leitung.

Personalführung, Planung und -entwicklung.

Sicherstellung der Pflegequalität sowie der betrieblichen QM-Vorgaben.

Kommunikation mit Gästen, Angehörigen und Mitarbeitern. Ihr Profil für diese Stelle:

Sie sind zur Pflegedienstleitung gemäß §71 SGB XI qualifiziert.

Ihre Stärke liegt in der Steuerung von Prozessen.

Sie verfügen über eine hohe Kommunikationskompetenz.

Kenntnisse in der EDV-gestützten Pflegedokumentation und Dienstplanung.

Sie überzeugen durch Teamfähigkeit, Konfliktfähigkeit und Zuverlässigkeit. Wir haben Ihr Interesse geweckt? Reichen Sie jetzt Ihre Bewerbungsunterlagen ein!

Ihr Pflege Zitser Team Wir sehen jeden Bewohner als eine eigenständige Persönlichkeit, dessen Privatsphäre es zu achten gilt. Kontakt

Seniorenresidenz Zitser GmbH

Michael Schmidt

Rehbockstr. 20a

29225 Celle

+49 (05141) 70 93 717

info@pflege-zitser.de

