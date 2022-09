Startseite In die Zeit gefallen Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2022-09-08 16:24. IQkratie, die Lösung aller Probleme? Dieses Buch könnte Geschichte schreiben Eigentlich hatte der Autor nur vor, einen Ratgeber für seine Mitmenschen zu veröffentlichen, die in Zeiten wie diesen dazu neigen, desillusioniert, verunsichert und ängstlich zu sein. Der dazu passende Titel HEITER LEBEN, FREUDIG STERBEN

Die ultimative Vision für jetzt, danach und eine bessere Welt beschäftigt sich konsequenterweise damit, das Leben zu meistern und die Furcht vor dem Tod zu beseitigen. Wer bin ich?

Woher komme ich?

Wohin gehe ich? Diese Fragen zu beantworten war auch primäres Anliegen der soeben erschienenen 2. Auflage des 230 Seiten starken Buches von Anton Siebler-Stroganoff. Eine an sich zeitlose Thematik, die jedoch durch das krieghafte Geschehen im Herzen Europas eine ungeahnte Wendung bekommt. Hat doch der Autor in seinem Werk eine völlig neue Gesellschaftsform beschrieben, welche die sichtbar versagenden Autokratien und Scheindemokratien, die sich verbissen gegenseitig bekämpfen, ablösen könnte. Dieses Buch ist soeben In die Zeit gefallen. IQ-kratie und die dazugehörende IQ-Ökonomie sind ein ultimatives Angebot, die derzeit herrschenden Ideologien durch Friede, Freiheit und Zuversicht zu ersetzen. Dass dieses Werk sich darüber hinaus mit Kultur, Religion und Wissenschaft beschäftigt und sogar Poesie als gestaltendes Element einsetzt, verstärkt nur den Anspruch auf ein ganz besonderes Leseerlebnis von bleibendem Wert. Anton Siebler-Stroganoff HEITER LEBEN, FREUDIG STERBEN - Tipps für jetzt, danach und eine bessere Welt 230 Seiten, Broschur, 15 x 21 cm, 117 Abb. ISBN 978-3-88793-268-8 15,80 EUR - Neuerscheinung im IDEA-Verlag GmbH, Palsweis Die 2. Auflage wird auch auf der FRANKFURTER BUCHMESSE vom 19. - 23. September 2022 präsentiert. https://marjorie-wiki.de/wiki/Bernd_Siebler Kontakt

