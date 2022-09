Remraam Community

Entdecken Sie die Freuden des modernen Wohnens

Remraam ist eine Wohnadresse in Dubai, die das Beste von Dubailand vor Ihre Haustür bringt. Remraam bietet einen modernen und aktiven Lebensstil, der nah an allem und doch weit weg vom Alltag ist. Diese in sich geschlossene Wohnanlage befindet sich in Dubais wachsendem Stadtteil Dubailand und bietet eine einladende Atmosphäre, nur wenige Minuten vom pulsierenden Stadtzentrum entfernt.

Wenn Sie sich fragen, warum Sie einen Umzug nach Remraam in Dubailand in Betracht ziehen sollten, finden Sie hier einige wichtige Merkmale, die es von anderen Vierteln unterscheiden:

- Ein idealer Standort mit leichtem Zugang

Remraam ist ein großartiger Standort, wenn Sie viele Einrichtungen in Ihrer Nähe und einen leichten Zugang zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt haben möchten. Das Gebiet befindet sich in der Nähe des internationalen Flughafens Al Maktoum und des Geländes der Expo 2020, auf der gegenüberliegenden Seite der Mudon Community und des Mudon Central Park. Der internationale Flughafen Dubai ist weniger als eine halbe Stunde entfernt, und die Sheikh Zayed Road und die Mall of the Emirates sind in 20 Minuten zu erreichen. Der Yachthafen von Dubai ist 20 Autominuten und die Dubai Mall 30 Minuten entfernt.

- Einzigartige familienfreundliche Nachbarschaft Vorteile

Remraam, auch bekannt als Dubais verborgener Schatz, liegt in Dubailand, entlang der Emirates Road mit direktem Zugang zur Hessa Street. Zu den Nachbarn der Gemeinde gehört Mudon, eine lebendige Gemeinde in DUBAILAND. Sie bietet alles, was ein florierendes, familienfreundliches Viertel braucht: Schulen, fußläufige Erreichbarkeit der wichtigsten Einrichtungen, eine ruhige Umgebung, Sporteinrichtungen, schöne Grünflächen für einen aktiven Lebensstil und eine günstige Lage für einen einfachen Transport.

- Eine Auswahl an Wohnungen und Einrichtungen

Remraam ist ideal für Familien und Einzelpersonen und verfügt über Flachbauten und Grundstücke mit Wohnungen, die sowohl zur Miete als auch zum Kauf angeboten werden. In jedem Gebäude können Sie zwischen Wohnungen mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern wählen, die zwischen 396 m² und 1384 m² groß sind. Jede Einheit in Remraam verfügt über einen Sicherheitsdienst rund um die Uhr, Briefkästen, Freizeiteinrichtungen und einen Gemeinschaftsbereich/Lounge. Sie können einen Spaziergang zum Gemeinschaftssupermarkt machen oder eine Lieferung bestellen. Alles, was Sie brauchen, liegt direkt vor Ihrer Haustür.

- Gemeinschaftliches Wohnen in seiner besten Form

In der heutigen Zeit, in der viele Menschen ihre Nachbarn nicht mehr kennen, lernt man in der Remraam-Gemeinschaft freundliche Gesichter kennen und erfährt, was in der Umgebung passiert. Die Gemeinde ist in zwei Bereiche aufgeteilt: Al Thamam und Al Ramth. Beide Gebiete beherbergen niedrige Wohntürme inmitten von Parkanlagen und bieten zahlreiche Gemeinschaftseinrichtungen, in denen die Nachbarn positive Beziehungen zueinander aufbauen können.

- Durchdachte Gemeinschaftseinrichtungen

Wer in Remraam wohnt, hat Zugang zu wunderschön angelegten Räumen und einer Vielzahl von Gemeinschaftseinrichtungen, darunter Balkone und Terrassen, Familienbereiche, Moschee, Tennis- und Basketballplätze, Schulen, Fitnessstudio, Freibad, Spielplätze, Gemeindezentrum, Essensmöglichkeiten, private Grünanlagen, angelegte Parks, schattige Spielplätze und Fußgängerwege. Zu den Kindertagesstätten in der Gegend gehören Blossom Mudon Nursery und Tiny Town Nursery. Eine Schule in Remraam ist die South View School, die sich in der Nähe von Al Thamam befindet und zu Fuß erreichbar ist. Sie bietet bis zur 8. Klasse den britischen Lehrplan an.

- Attraktive Zahlungspläne

Immobilienentwickler bieten sehr attraktive Zahlungsmöglichkeiten wie einen Zahlungsplan für 6 Jahre nach der Übergabe.

Wenn Sie auf der Suche nach einer Immobilie in Dubai sind und dabei Hilfe benötigen - wir sind für Sie da. Wir bieten Ihnen eine große Auswahl an Immobilien und unsere Unterstützung während des gesamten Kaufprozesses an.

