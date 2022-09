Zeitarbeit - 10 Vorteile für Arbeitnehmer und Arbeitgeber

Sind Zeitarbeitsfirmen so schlecht wie ihr Ruf? Das Gegenteil ist der Fall, denn Zeitarbeit bringt Arbeitnehmern und Arbeitgebern gleichermaßen Vorteile. Wer sich auf eine seriöse Firma beruft, kann viel einfacher in einen neuen Beruf einsteigen, nach längerer Arbeitslosigkeit in seinen Beruf zurückfinden oder als Berufseinsteiger unterschiedliche Erfahrungen sammeln und Kompetenzen erwerben.

Die Vorteile für Zeitarbeitnehmer

Wer bereits länger aus dem Beruf heraus ist oder eine neue Herausforderung sucht, hat bei Direktbewerbungen häufig nicht die besten Chancen. Dem gegenüber gelingt der Wiedereinstieg in den Beruf aber auch ein Quereinstieg in eine völlig neue Branche über eine erfahrene Zeitarbeitsfirma schnell. Man kann in verschiedenen Branchen tätig sein und auf diesem Weg herausfinden, welche Tätigkeit man perspektivisch langfristig ausüben möchte. Der nächste Vorteil ist die Aussicht auf eine Festanstellung durch eines der Unternehmen, für die man als Zeitarbeiter tätig war. Ab einem Zeitraum von 6 Wochen steigt das Gehalt kontinuierlich, bis man nach 9 Monaten Tätigkeit in einem Unternehmen das gleiche Gehalt wie ein Arbeitnehmer in Festanstellung erhält. Auch wenn man eine gewisse Flexibilität mitbringen muss, sollte man diese nicht als Nachteil betrachten. Sie kann für Berufseinsteiger und für Quereinsteiger eine gute Möglichkeit in der Findungsphase sein. Die Entsendung durch eine Zeitarbeitsfirma ist ideal für Menschen, die Abwechslung im Job bevorzugen und die flexibel sind. Dazu kommt die Unterstützung im Bewerbungsverfahren und das Coaching in Vorbereitung auf den Einstieg in den Beruf. Die durch Zeitarbeit gesammelten Erfahrungen sorgen perspektivisch für Vorteile. Will man später in Festanstellung arbeiten, hat man bereits einige Unternehmen kennengelernt und war (bestenfalls) in unterschiedlichen Branchen tätig.

Diese Vorzüge haben Zeitarbeitgeber

Auch Arbeitgeber profitieren von der Überlassung von Arbeitnehmern durch eine Zeitarbeitsfirma (https://www.branchenportal24.de/254215/Personaldienstleistungen/40211-D%...). In Auftragsspitzen, in der Urlaubszeit und bei hohem Krankenstand der festangestellten Mitarbeiter bleiben personelle Probleme aus. Die kurzfristige Entsendung von Zeitarbeitnehmern sorgt dafür, dass ein Unternehmen bedarfsoptimiert beschäftigen und dabei Kosten sparen kann. Die Lohnnebenkosten und eventuelle Ausfallkosten in der Zeitarbeit trägt nicht das Unternehmen sondern die Zeitarbeitsfirma (https://www.branchenportal24.de/254316/Personaldienstleistungen/41063-M%...). Gleiches gilt auch für die zeitintensive und komplexe Mitarbeitersuche, die eine Personalabteilung in kleinen und mittelständischen Unternehmen kaum ohne Überstunden schafft. Seriöse Zeitarbeitsfirmen sind darauf spezialisiert, die passenden Arbeitnehmer anhand der Kundenansprüche auszuwählen und sie an das Unternehmen zu entsenden. Zeitintensive Bewerberverfahren und Employer Marketing entfallen, was wiederum die Kosten senkt und zur Entlastung der Personalabteilung führt. Als Arbeitgeber kann man sich auf einen sorgfältig ausgewählten Mitarbeiter verlassen, der für den vereinbarten Zeitraum im Unternehmen tätig ist - aber von der Zeitarbeitsfirma entlohnt wird. Eine Festanstellung bedeutet für Arbeitgeber eine monatliche Lohnzahlung mit allen Lohnnebenkosten, der Abführung von Sozialversicherungsbeiträgen und der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Ist eine Stelle nur zeitlich begrenzt zu besetzen, bringt Zeitarbeit einen deutlichen Vorteil und schließt vermeidbare Personalkosten aus.

Fazit: Zeitarbeit kann sich für Unternehmen und Arbeitnehmer lohnen

Kompetente Zeitarbeitsfirmen bieten einige Vorteile für Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Möchten Sie eine neue Branche kennenlernen oder als Berufsrückkehrer schnell wieder einsteigen, ist Zeitarbeit eine optimale Lösung. Wollen Sie als Unternehmer personelle Engpässe überbrücken, sparen Sie durch Zeitarbeit einige Kosten und Ihre wertvolle Zeit.

