Startseite Taxi Baden-Baden steht für Selbständigkeit und Sicherheit Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2022-09-07 23:19. Für viele Senioren ist das Taxi ein wertvolles Stück Lebensqualität BADEN-BADEN. Taxi Baden-Baden (https://www.taxi-minor.de) steht für viele Menschen auch für Selbstständigkeit und Sicherheit. Um mobil zu sein, sind Senioren ohne PKW-Verfügbarkeit meist auf öffentliche Verkehrsmittel oder die Unterstützung von Angehörigen angewiesen und büßen dadurch einen Teil ihrer Selbständigkeit ein. Taxi Minor Baden-Baden (https://www.taxi-minor.de/taxi-baden-baden-steht-fuer-selbstaendigkeit-u...) bietet Senioren ein Mobilitätsangebot mit einem Tür-zu-Tür-Service fernab von Fahrplänen oder zusätzlichem Aufwand für die Familie. Wocheneinkauf, Frisörbesuch oder Einladung zum Nachmittagskaffee. Mit Taxi Minor Baden-Baden können Senioren auch bis ins hohe Alter unabhängig und selbständig Termine wahrnehmen. Neue Alltags-Routine mit Taxi Baden-Baden Jede Umstellung ist schwer, aber irgendwann ist der passende Zeitpunkt gekommen, um sich von einem eigenen Fahrzeug zu trennen. Mit dem Verzicht müssen Senioren aber keine Einschränkungen in der Mobilität in Kauf nehmen. Taxi Minor Baden-Baden ist der erfahrene Dienstleister, um Senioren neue Alltags-Routinen zu ermöglichen. Egal ob regelmäßige Termine oder spontane Unternehmungen. "Wir sind ein zuverlässiger Ansprechpartner für alle Taxi-Fahrten und damit für viele Menschen der Schlüssel zu Flexibilität sowie Beständigkeit", meint Waldemar Minor von Taxi Baden-Baden. Taxi Baden-Baden, wer in Baden-Baden ein Taxi benötigt, ist bei Taxi Minor gut aufgehoben. Das Taxi Unternehmen bietet einen unkomplizierten Komfort und erstklassigen Fahrdienst zu Sightseeing Touren. Spezielle Limousinendienste können in der Zentrale erfragt werden (Telefon Nummer 0049 1578 / 4008930). Kontakt

Taxiunternehmen Minor

Waldemar Minor

Karlsbader Straße 11

76532 Baden-Baden

015784008930

presse@taxi-minor.de

