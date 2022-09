Startseite Zwei weitere Produkte von InfectoPharm ergänzen spermidineLIFE® Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2022-09-07 17:03. Gemacht für jeden Lebensstil Heppenheim, 7. September 2022 - Die InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH erweitert erneut ihr spermidineLIFE® Apotheken-Portfolio zur Förderung der Zellgesundheit. Das vor drei Jahren eingeführte und in der Zwischenzeit zum Weltmarktführer avancierte Nahrungsergänzungsmittel spermidineLIFE® Original 365+ aus konzentriertem Weizenkeimextrakt in Kapselform wird ab sofort mit einer doppelt so hohen Spermidinkonzentration angeboten. Als Ergänzung steht mit spermidineLIFE® Boost+ ein Pulver in Sachets zur Verfügung. Mehr als zehn Jahre durchgängige Forschung begleiten die Entwicklung von spermidineLIFE® bis heute. Nur der Spezialextrakt in spermidineLIFE® wird zur Beantwortung verschiedener medizinischer Fragen in klinischen Studien weltweit eingesetzt. Jetzt gelang der Produktion in Graz ein Durchbruch bei der schonenden Aufkonzentrierung von Spermidin. Folglich erfindet sich das mit zahlreichen Innovationspreisen ausgezeichnete Original in diesem Herbst noch einmal neu. spermidineLIFE® Original 365+ jetzt mit 2 mg Spermidin Nach dem Motto "Jetzt noch stärker - aber trotzdem natürlich" enthält das Original 365+ künftig die doppelte Spermidinkonzentration von 2 mg - sowie eine entsprechend höhere Konzentration an gesunden Fetten, Vitaminen und Mineralstoffen. Weiterhin empfiehlt der Hersteller zwei Kapseln pro Tag für eine bessere Versorgung. Gesundheitsbewusste Verbraucher, die bereits spermidineLIFE® in ihren Lifestyle integriert haben, können sich über ein verbessertes Produkt zu einem nahezu gleichbleibenden Preis pro Packung freuen. spermidineLIFE® Boost+ mit 3 mg Spermidin Um in anspruchsvollen Lebensphasen vital und handlungsfähig zu bleiben, führt InfectoPharm zudem spermidineLIFE® Boost+ mit 3 mg Spermidin ein. Die 30 handlichen Sachets können in Flüssigkeit aufgelöst und getrunken werden - für den Extra-Boost an Spermidin, auch im Rahmen einer Kur. Alle spermidineLIFE®-Produkte enthalten hochkonzentriert natürliches Spermidin aus Weizenkeimen. Zusammen mit Zink unterstützt spermidineLIFE® die körpereigene Zellerneuerung, da Zink zu einer normalen DNA- und Eiweißsynthese beiträgt, die Zelle vor oxidativem Stress schützt und für die Zellteilung wichtig ist. Das Portfolio zur natürlichen Zellgesundheit von InfectoPharm umschließt auch das im September 2021 eingeführte spermidineLIFE® Memory+ zur Unterstützung der kognitiven Funktionen. spermidineLIFE® Original 365+ jetzt mit doppeltem Gehalt an Spermidin und in einer leicht modifizierten Packung. 60 Kapseln - PZN: 17467481, AEP: 45,25 Euro, AVP: 69,00 Euro; 3 x 60 Kapseln - PZN: 17467498, AEP: 135,33 Euro, AVP: 185,00 Euro spermidineLIFE® Boost+ mit 3 mg Spermidin als Pulver in einzelnen Sachets. PZN: 18156613, AEP: 58,86 Euro, AVP: 89,00 Euro Weblinks

Newsroom InfectoPharm (https://www.infectopharm.com/unternehmen/news-presse/) Über InfectoPharm Die InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH ist auf die Weiterentwicklung von Arzneimitteln für Kinder spezialisiert. Seit über 30 Jahren profiliert sich das familiengeführte deutsche Unternehmen als mutiger Vorreiter der Branche. Das Portfolio umfasst aktuell rund 130 Präparate mit zahlreichen Innovationen aus den Bereichen Pädiatrie, Infektiologie, Pneumologie, Dermatologie und Allergologie, die zunehmend international Beachtung finden. Der Service consilium steht als produktneutrales Beratungs- und Wissensvermittlungsangebot Fachkreisen kostenlos zur Verfügung. Über 240 Mitarbeitende leben und arbeiten am Firmensitz Heppenheim südlich von Frankfurt. www.infectopharm.com

InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH

Maike Petersen

Von-Humboldt-Straße 1

64646 Heppenheim

06252 95-7376

Maike.Petersen@infectopharm.com

https://www.infectopharm.com Pressekontakt

rfw. kommunikation

Ina Biehl-v.Richthofen

Poststraße 9

64293 Darmstadt

06151 3990-0

infectopharm@rfw-kom.de

