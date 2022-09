Startseite Neuheiten für das Zuhause von erwinmueller.de Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2022-09-07 07:03. Trends und Highlights für die Bereiche Schlafen, Bad und Wohnen Für die kommende Herbstsaison stellt erwinmueller.de (https://erwinmueller.de) im Onlineshop und im neuen Katalog (https://de.erwinmueller.com/onlinecatalog/EM22080) Trends und Neuheiten, aber auch Bestseller für das Zuhause vor. Warme Farben und pfiffige Designs bei Heimtextilien. Nachtwäsche und Homewear, sowie Porzellan für Klein und Groß machen Lust darauf, neue Akzente zu setzen. Ein Genuss in langen Nächten

Mit edler Bettwäsche und der trendigen Mix & Match Nachtwäsche lassen sich lange Abende und Nächte so richtig genießen. Besonders elegant wirkt einfarbige Mako-Satin Bettwäsche in winterlichem Weinrot. Diese Bettwäsche verführt mit ihrem seidigen Glanz und verwöhnt mit dem streichelzarten Baumwollgewebe. Sie ist in vielen verschiedenen Farben und Größen erhältlich. Aber auch dezent gemusterte Single-Jersey Bettwäsche in Erdfarben sorgt für entspannte Atmosphäre im Schlafzimmer Wunderbar kombinieren lässt sich die neue Mix & Match Nachtwäsche-Kollektion von Erwin Müller. Einfarbige Kurz- und Langarmshirts harmonieren perfekt mit Hosen im Blumendruck und lässigen Eingriffstaschen. Der Materialmix aus Modal, Baumwolle und wenig Elasthan sorgt für ein angenehmes Hautgefühl und hohen Tragekomfort. Auch für Homewear präsentiert Erwin Müller eine neue Mix & Match Kollektion in Pastellfarben. Kissen für Energie und Harmonie

Die "Blume des Lebens" verkörpert das harmonische Maß der Erde. Kissenbezüge mit diesem Ornament strahlen genau diese Harmonie aus und bringen Ruhe und Energie in jeden Raum. Die Erwin Müller Kissenhüllen sind beidseitig bedruckt. Das Gewebe ist robust und strapazierfähig. Die Oberfläche erinnert an feinsamtige Pfirsichhaut. Frischer Look für das Badezimmer

Pusteblumen-Designs liegen voll im Trend. Besonders im Badezimmer sorgen sie für einen luftigen, frischen Look, der ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Zeitlos schön sind die neuen, zweifarbig inszenierten Walk-Frottier Hand- und Duschtücher "Pusteblume". Dazu passt die silbergraue Bademattenkollektion "Prasonisi" mit weißen Pusteblumen. Für richtige Pusteblumen-Fans sind ein Pyjama im selben Design oder ein Nachthemd die ideale Ergänzung. Ländlicher Schick im Esszimmer

Rustikal-moderne Tischwäsche und Porzellan verleihen dem Esszimmer im Nu eine ganz neue Atmosphäre. Hirschmotive sind äußerst beliebt für Dekorationen und Heimtextilien und sie sind ideal, um den Landhausstil zu unterstreichen. Die Tischläufer, Tischsets und Kissenhüllen der neuen Erwin Müller Serie "Hirsch" begeistern mit ihrem modernen Design im hochwertigen Digitaldruck. Eine Fleckschutzausrüstung bewahrt den Stoff vor Verunreinigungen. Herzen und Karos sind ganz wesentliche Elemente im gemütlichen Landhausstil. Da dürfen die Kaffeebecher "Herz Karo" keinesfalls fehlen. Die formschönen Porzellantassen sind das perfekte Accessoire für eine kleine Auszeit bei Kaffee, Tee oder Kakao. Viele neue Motive für die Kleinen

Entzückende neue Motive gibt es bei Unterwäsche für kleine Mädchen und Jungs. Die Single-Jersey Mädchen Unterwäsche mit dem Lama Motiv ist bequem und elastisch und wird sicher bald das Lieblingsteil der kleinen Damen. Eine Wohltat Tag für Tag. Neu ist auch das Erwin Müller Kindergeschirr "Bauernhof". Kleine Gourmets werden das fantasievoll gestaltete Geschirr mit spannendem Bauernhof-Motiv lieben. Es sorgt schon beim Frühstück für gute Laune. Das Gedeck besteht aus Müslischale, Tasse und Teller. Moderne Schmutzfangmatten

Die trendigen Kreise und geometrischen Muster finden sich auch auf Schmutzfangmatten wieder. Modern und abwechslungsreich präsentieren sich Fußmatten mit unterschiedlich gemusterten Kreisen im harmonischen Farbenspiel. Sie können auch als attraktiver Zimmerteppich verwendet werden. So wird Schmutz im Innen- wie auch im geschützten Außenbereich zuverlässig abgefangen. Viele weitere Neuheiten sind im Herbstkatalog zu finden und noch mehr im Erwin Müller Onlineshop. Firmenprofil Erwin Müller Vom Textilgroßhandel zum Versandhaus für die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Seit Gründung wurde das Unternehmen kontinuierlich ausgebaut und gehört mit rund 400 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeitgeber in der Region. Qualitätsmarke Erwin Müller - seit 25 Jahren

Im Jahr 1996 wurden die ersten Bettwäschen und Betttücher der Marke Erwin Müller verkauft. Schon damals war es das oberste Ziel, dem Kunden erstklassige Qualität und eine breite Auswahl zu bieten. Seitdem wird das Sortiment der Qualitäts-Marke kontinuierlich erweitert und weiterentwickelt. 2021 feiert Erwin Müller das 70-jährige Bestehen. Ein langer Weg hin zu einem führenden Versandhaus für Heim- und Haustextilien, gegangen mit Innovationsbereitschaft und Weitsicht. Pionier im Onlinehandel

Innovation und unternehmerisches Gespür waren und sind ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens. Bereits 1997 eröffnete Erwin Müller einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international mit einem Onlineshop vertreten. Der Shop wird regelmäßig ausgezeichnet. 2013, 2017 und 2019 konnte Erwin Müller den 1. Platz des Deutschen Online-Handels-Awards in der Kategorie Wohnen & Einrichten gewinnen. Neuer Onlineshop seit 2019

Gemäß der Firmenphilosophie "Das Versandhaus für die ganze Familie" wurde der Onlineshop 2019 thematisch neu ausgerichtet und bietet in den Rubriken "Schlafen", "Wäsche & Homewear", "Bad", "Wohnen & Deko", "Tisch" und "Küche" Artikel für die ganze Familie. Unter dem Stichwort "Themen" finden sich die Erwin Müller Welten für besondere Anlässe, individuelle Lieblingsthemen aller Familienmitglieder, sowie Besonderheiten wie Bio- oder Allergikerprodukte. Der erfolgreichen "manutextur" mit personalisierten Produkten wird mehr Raum gewidmet. Die großzügige grafische Gestaltung und die intuitive Menüführung verleihen dem Onlineshop ein modernes, frisches Outfit. Firmenkontakt

Erwin Müller Versandhaus GmbH

Franziska Fries

Buttstr. 2

86647 Buttenwiesen

08274-52910

franziska.fries@erwinmueller.de

http://www.erwinmueller.de Pressekontakt

Hummel Public Relations

Sigrid Hummel

Oskar-Messter-Str. 33

85737 Ismaning

089-37416566

info@hummel-public-relations.de

http://www.hummel-public-relations.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten