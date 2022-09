Startseite AIDA Kreuzfahrten bringen Reisende bis in den Orient Pressetext verfasst von pr-partners am Di, 2022-09-06 18:18. Der Orient hat nach wie vor eine besondere Magie. Kultur und Tradition sowie der Kontrast moderner Architektur sind heute kennzeichnend und machen den Orient zu einem sehr beliebten Reiseziel. Ein Reiseziel, das man sehr gut mit dem Schiff bereisen kann. Einer der beliebtesten Kreuzfahrtanbieter ist dabei AIDA, eine Reederei mit einem großen Portfolio an Kreuzfahrten. Wer AIDA Kreuzfahrten sucht, wird auf dem Spezialreiseportal kreuzfahrten-reisebuero.de fündig. Wer den Orient auf einer AIDA Kreuzfahrt erkundet, den erwartet neben zahlreichen Sehenswürdigkeiten im Herbst oder Winter auch ein mildes Klima – eine gute Möglichkeit also, dem nasskalten Wetter zu Hause zu entfliehen. AIDA Kreuzfahrt zu mehr als einem Reiseziel - Urlaub in vielen Metropolen Die Kreuzfahrt „AIDAcosma - Orient ab Dubai 2“ führt von Dubai nach Abu Dhabi, Doha und der einmalig schönen, naturbelassenen Insel Sir Bani Yas. Während der Anlegezeiten bleibt ausreichend Zeit, um in die Kultur einzutauchen und Sehenswürdigkeiten zu erkunden. Zwei Tage lang haben die Passagiere dieser AIDA Kreuzfahrt beispielsweise die Gelegenheit, um die pulsierende Metropole Abu Dhabi kennenzulernen. Die Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate lädt mit ihren großen Einkaufszentren zu Shopping-Touren ein. Lohnenswert ist auch die Besichtigung der Scheich-Zayid-Moschee. Am Abend sollte man einen Ausflug zur Uferpromenade Corniche unternehmen, denn von hier aus hat man eine wunderbare Aussicht auf den Sonnenuntergang hat. Besonders schöne Erinnerungen bieten auch abendliche Bootsfahrten auf einer Dau oder die Teilnahme an einem Wüstencamping. Von Abu Dhabi aus nimmt AIDAcosma Kurs auf Doha. Die Hauptstadt von Katar ist eine moderne Metropole, hat aber beispielsweise auch einen traditionellen Markt: den Souq Waqif. Hier kann man Kunsthandwerk, Gewürze und weitere Waren entdecken. Bevor die AIDA Kreuzfahrt dann wieder in Dubai endet, folgt noch ein Stopp auf Sir Bani Yas, der größten naturbelassenen Insel der Vereinigten Arabischen Emirate. Perfektes Urlaubserlebnis an Bord: AIDA Kreuzfahrt lässt keine Wünsche offen Die AIDA-Kreuzfahrt führt nicht nur zu spannenden Zielen im Orient, sondern bietet auch an Bord des Schiffes zahlreiche Annehmlichkeiten. Sage und schreibe 17 Bordrestaurants und 23 Bars stehen bereit, um die Passagiere auf dieser AIDA Kreuzfahrt kulinarisch zu verwöhnen. Hier ist ganz sicher für jeden Geschmack das Richtige dabei. Abends kann man den Tag in einer der Bars ausklingen lassen oder aber beispielsweise spektakuläre Unterhaltungsprogramme erleben. Während der Zeit auf dem Schiff bieten der Wellnessbereich und die Infinity-Pools Entspannung. So kann man es sich auf der AIDA Kreuzfahrt rundum gut gehen lassen. Mehr Informationen gibt es auf:

Die Moana Reisen GmbH & Co. KG ist ein Reiseunternehmen, das sich auf die Vermittlung von Kreuzfahrten spezialisiert hat. Auf dem unternehmenseigenen Reiseportal gibt es Reisen von namhaften Reedereien. Die angebotenen Kreuzfahrten kann man nach Reederei, Zielgebiet und Thema auswählen. Zu allen Angeboten gibt es eine ausführliche Beschreibung. Auf Wunsch bietet der Reisevermittler eine persönliche Beratung.

