Startseite Studium des Immobilienmanagements Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2022-09-06 18:08. 1. Ihr Studium an der Londoner Middlesex University Unser (https://rechtampunkt.at/de/ueber-uns) Partner Mag. Dorian Schmelz (https://rechtampunkt.at/de/dorian-schmelz) ist Dozent für Studienprogramme der renommierten Middlesex University London, die mit organisatorischer und wirtschaftlicher Unterstützung der österreichischen KMU Akademie & Management AG deutschsprachige Studien und Lehrgänge anbietet. Zu den Letztgenannten zählt das MBA-Studium des Immobilienmanagements, das sich aus neun Modulen und der Erstellung einer Master-Thesis zusammensetzt. Drei der vorgenannten Module mit theoretischen Grundlagen werden von Mag. Dorian Schmelz unterrichtet: Jene des Immobilienrechts (https://rechtampunkt.at/de/immobilienrecht), des Immobilienmanagements und des Immobilienfinanzmanagements. Hierbei werden bspw. Grundlagen des allgemeinen Zivilrechts (https://rechtampunkt.at/de/vor-gericht), des Vertragsrechts (https://rechtampunkt.at/de/vertragsrecht)und des Unternehmensrechts (https://rechtampunkt.at/de/unternehmensrecht-gesellschaftsrecht)ebenso näher gebracht wie spezifische immobilienrechtliche Problemstellungen, etwa jene des Mietrechts. Das MBA-Studium des Immobilienmanagements ist berufsbegleitend ausgestaltet, hat einen Umfang von 120 ECTS und eine Regelstudiendauer von vier Semestern. Sofern Sie bereits ein Studium absolviert haben, in dem gleichwertige Lehrveranstaltungen positiv abgeschlossen wurden, können diese im Umfang von bis zu 30 ECTS anerkannt werden. 2. Ihr persönlicher Nutzen Das MBA-Studium des Immobilienmanagements wurde so konzipiert, dass alle theoretischen Grundlagen vermittelt werden, die für die Tätigkeit als Immobilientreuhänder maßgeblich sind. Doch was ist ein Immobilientreuhänder eigentlich? Unter den Begriff des Immobilientreuhänders fallen drei Berufsgruppen: Immobilienmakler, Immobilienverwalter und Bauträger. Das Berufsbild des Immobilientreuhänders umfasst somit verschiedene Tätigkeiten, die ebenso vielfältig und spannend wie auch anspruchsvolle sind. Aus diesem Grund darf das Gewerbe des Immobilientreuhänders - anders als ein freies Gewerbe - nicht von mehr oder minder jedem, sondern nur von besonders qualifizierten Personen ausgeübt werden. 3. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Sofern auch Sie daran interessiert sind, das MBA-Studium des Immobilienmanagements zu absolvieren, können Sie hier Details nachlesen (https://rechtampunkt.at/de/mba-studium-des-immobilienmanagements). Schmelz Rechtsanwälte ist eine in Wien und Niederösterreich tätige Rechtsanwaltskanzlei. Kontakt

Schmelz Rechtsanwälte OG

Dorian Schmelz

Währinger Straße 16

1090 Wien

+43 2243 32 744

+43 2243 28 423

office@rechtampunkt.at

