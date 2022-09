Startseite Wortexperimente zeigen die Kraft der Sprache Pressetext verfasst von VerlagKern am Di, 2022-09-06 12:28. Wenn aus Gedanken Worte werden: Timo Kohnert spielt, jongliert mit Begriffen und Gefühlen. Sein Gedichtband „Die Zeit des Zögerns ist vorbei“ (ISBN 978-3-95716-352-3) erscheint Ende September im Verlag Kern.

Mit zeit- und gesellschaftskritischer Lyrik fängt Timo Kohnert die verschiedensten Momente des Lebens ein. Mit „Wortexperimenten“ bringt der Ilmenauer Autor Zwischentöne zum Ausdruck, erinnert sich an magische Augenblicke. Oder er sticht mit präzisen Worten in das Wespennest, wo in der Welt Dinge im Argen liegen. Liebe und Beziehungen spielen eine Rolle, ebenso Politik und Kommerz. Pointiert und lebensklug tippt der Autor existenzielle Fragen jedes Menschen an. Er nutzt die poetische Kraft der Sprache, um auf Missstände hinzuweisen. Eine Lektüre, die aufweckt und in die Gegenwart holt, die Gedanken anregt und zum Innehalten einlädt.

Der Titel des Buches ist inspiriert durch die Textzeile "The time to hesitate is through" aus dem Song "Light my fire" von der Band The Doors. Teils surrealistische Zeichnungen des Ilmenauer Grafikers Gunnar Gräve illustrieren das Buch. Timo Kohnert

Die Zeit des Zögerns ist vorbei

Wortexperimente

1. Auflage, September 2022

Softcover, 140 Seiten

Buch: ISBN 978-3-95716-352-3

E-Book: ISBN 978-3-95716-371-4

Preis Buch 11,90 €, E-Book 6,99 € Nachfragen an Verlag Kern GmbH - Bahnhofstraße 22 – 98693 Ilmenau

Nachfragen an Verlag Kern GmbH - Bahnhofstraße 22 – 98693 Ilmenau

Tel. 03677 4656390, Mail: kontakt@verlag-kern.de, www.verlag-kern.de