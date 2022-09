Startseite Neue FENECON Webinare zu Stromspeichersystemen und ihren Möglichkeiten Pressetext verfasst von prmaximus am Di, 2022-09-06 11:57. Deggendorf, 6. September 2022 - FENECON, einer der führenden Stromspeicheranbieter in Europa, hat Webinare entwickelt, mit denen sich Heimanwender, gewerbliche Nutzer und Industrieunternehmen über Möglichkeiten und Details rund um Stromspeichersysteme informieren können. Die kostenlosen einstündigen Webinare sind zielgruppenspezifisch aufgebaut und geben jedem Interessenten die Möglichkeit, für seine Projekte spezifisches Wissen aufzubauen und den Einsatz von Stromspeichern zu optimieren. Die Webinare finden jeweils donnerstags um 10:00 Uhr statt. Zur Terminübersicht aller Webinare und zur Anmeldung gelangen Sie hier: https://fenecon.de/schulungen-webinare/ Webinar FENECON Home Die Informationsreihe startet am 15.09.2022 mit dem ausgezeichneten Heimspeichersystem FENECON Home - der Stromspeicher mit Köpfchen.

Mit 8,8 bis 66 kWh Kapazität und integrierter netzdienlicher Beladung können Verbraucher über FENECON Home mehr Energie aus ihrer PV-Anlage holen und Abregelungen vermeiden. Vom Laden des E-Autos über variable Stromtarife bis hin zur Einbindung von Wärmepumpen, Heizstab und anderen regelbaren Verbrauchern ist FENECON Home flexibel erweiterbar, sowohl im Hinblick auf die Kapazität als auch in der Anwendung. Webinar FENECON Commercial Der Termin am 22.09.22 gibt Einblicke in FENECON Commercial. Das Webinar zeigt, wie sich mehr Leistung für das eigene Gewerbe schaffen, Lastspitzen kappen und die Anschlussleistung senken lassen. Das ermöglicht es zum Beispiel, kostensparend Parkplätze mit Ladeinfrastruktur auszustatten. Teilnehmer erfahren, wie sie Technik, Auslegung und Einsparmöglichkeiten durch die zukunftsorientierten Gewerbestromspeichersysteme FENECON Commercial optimieren können. Webinar FENECON Industrial Die mehrfach mit dem ees Award ausgezeichnete Industrial Plattform wird am 29.09.22 vorgestellt. Sie wendet sich an Industrie und Energieversorger, an Betreiber von DC (Gleichstrom)-Ladeparks sowie andere energieintensive Verbraucher. Flexibel ausbaubar, modular skalierbar und per Plug & Play anschließbar, bietet das System zuverlässig ein hohes Maß an Leistung und Energie auch für sehr große Verbrauchsszenarien. Es ist skalierbar bis zum Multi-MW-Bereich, mobil und zur Miete oder zum Kauf erhältlich. Webinar Energiemanagementsystem FEMS Die Informationsreihe geht weiter am 06.10.2022 mit der Darstellung des bereits mehrfach ausgezeichneten Energiemanagementsystems FEMS. Es basiert auf der Open-Source-Plattform OpenEMS, die mittlerweile weltweit in (Pionier-)Projekten der Energiebranche eingesetzt wird.

Mit FEMS regelt FENECON Speichersysteme vom kleinen Heimspeicher bis hin zu Multi-MWh-Containerspeichern. Damit bietet FENECON seinen Installationspartnern eine zentrale Plattform für Speicherkunden aus jedem Anwendungsgebiet. Die Flexibilität und Offenheit des Systems erlauben es, jederzeit neue Energiequellen und regelbare Energieverbraucher einzubinden: PV-Anlagen, Windanlagen, Blockheizkraftwerke oder neue Maschinen, Ladeinfrastruktur, Wärmepumpen sowie neue Haustechnik in Büros oder Wohnhäusern. Webinar FENECON Stromspeicher und E-Mobilität Wie Unternehmen eine leistungsfähige Ladeinfrastruktur für E-Mobilität einbinden und mit einem leistungsfähigen Stromspeicher kombinieren können, ohne das bestehende Stromnetz auszubauen, ist am 13.10.22 das zentrale Thema. Egal, ob für das Laden von Fahrzeugen am Arbeitsplatz, als Ladeinfrastruktur für Gäste, beim Gleichstrom-Laden, an Tankstellen oder kurzfristig und vorübergehend bei Events: Stromspeicher können deutlich Kosten sparen und große Ladeleistungen zur Verfügung stellen, obwohl der Netzanschluss "klein" bleibt. Webinar zur unabhängigen Wärmeversorgung mit Strom Die Webinarreihe endet am 20.10.22 mit dem Thema "Unabhängige Wärmeversorgung mit Strom". PV-Strom ist die günstigste Energiequelle. Sektorkopplung mit dieser Energie zu betreiben, ist wirtschaftlich sinnvoll. Mit Wärmepumpe, Heizstab oder BHKW kann Wärme erzeugt werden, und FEMS optimiert mit den entsprechenden Apps die Effizienz der eingesetzten Energie. Das Energiemanagementsystem stellt sicher, dass der Eigenverbrauch von PV-Anlagen optimiert wird - unter Berücksichtigung aller eingebundenen Erzeuger und Verbraucher wie Haus, Betrieb, Ladestationen. Holen Sie sich hier Impulse, wie Sie zur Brauchwassererwärmung und Heizungsunterstützung Strom anstelle von Gas oder Öl einsetzen. FENECON

