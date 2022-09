Startseite Academic Work und Managing Director Stefan Heinrichs gewinnen Top 100 Staffing Awards von Candidate.ly Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2022-09-06 11:45. Jedes Jahr zeichnet Candidate.ly anlässlich seines World Staffing Summit Unternehmen und Top Manager weltweit mit dem renommierten World Staffing Awards aus - Academic Work konnte sich dieses Jahr gleich zweimal freuen. München, 06.September 2022 - Academic Work (https://www.academicwork.de/), Spezialist für die Vermittlung und Rekrutierung von Young Professionals, wird mit dem "Top 100 Staffing Companies to work for 2022" Preis von Candiate.ly (https://www.candidate.ly/about-us)ausgezeichnet. Auch der Managing Director von Academic Work Deutschland, Stefan Heinrichs (https://www.linkedin.com/in/heinrichsstefan/), erhält die begehrte Trophäe als "Top 100 Staffing Leader to watch 2022". "Es tut wirklich gut und macht mich unglaublich stolz, dass Academic Work unter den Top-Unternehmen weltweit für Staffing und Recruitment angekommen ist", sagt Stefan Heinrichs, Managing Director von Academic Work Deutschland. "Wir arbeiten ständig daran, uns immer weiter zu verbessern und unseren Kunden und den Young Professionals die besten Startchancen für ihre gemeinsame erfolgreiche Weiterentwicklung zu bieten. Ein wichtiger Bestandteil sind dabei die hochwertigen Accelerated Learning Programme unserer AW Academy. Mit unserem Lernangebot begegnen wir aktiv dem Fachkräftemangel in IT-Berufen und leisten so einen wichtigen Beitrag auf dem Weg in eine digitale Zukunft. " Academic Work vermittelt und rekrutiert Young Professionals, die noch im Studium sind oder am Anfang ihrer Karriere stehen. Das Unternehmen wurde 1998 in Schweden gegründet und hat seitdem über 160.000 Fachkräfte erfolgreich an Klienten vermittelt. In Deutschland hat Academic Work das erste Büro 2008 eröffnet und ist heute in München und Hamburg zu finden. Weitere Standorte sind Schweden, Finnland, Norwegen, Dänemark und die Schweiz. Academic Work ist Teil der AW Group und der größte schwedische Personalvermittler im öffentlichen Dienst. Erfahren Sie mehr unter: https://www.academicwork.de Firmenkontakt

