Startseite Mit Silber ist vieles möglich Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2022-09-05 19:45. Silber kann beim Wachstum von Obst helfen und kann das Immunsystem von Pflanzen stärken. Silber ist nicht nur der effizienteste und kostengünstigste elektrische und thermische Leiter, sondern kann noch viel mehr. Ernten sind oft von Dürren bedroht. Es gilt die Widerstandsfähigkeit gegen Pilze, Insekten und Krankheiten zu stärken. Dies gelingt bei Versuchen mit Silber. Studien ergaben bereits, dass Silber-Nanopartikel Pflanzen positiv beeinflussen. Das Wachstum etwa wird gefördert, so fanden Forscher aus China und aus dem Nahen Osten heraus. Wurden Granatapfelbäume mit Silber besprüht, verbesserte sich der Fruchtertrag. Auch beim Besprühen von Erdbeeren verlängerte sich die Haltbarkeit deutlich. Silber kann so in der Lebensmittelverarbeitung Positives erreichen. Ein wichtiger Einsatzbereich des Edelmetalls ist die Solarbranche. Hier wächst die Nachfrage nach Silbe stetig an. Rund acht Prozent der weltweiten Silberproduktion geht in diesen Sektor. Für ein Solarmodul von zwei Quadratmetern werden etwa 20 Gramm Silber verarbeitet. Dabei wird das Silber auf verschieden Weise in den Solarmodulen verbaut. Am wichtigsten ist eine Silberpaste, die im Siebdruck hergestellt wird. Sie wird zu den silbernen Linien, die man auf den Photovoltaikzellen sehen kann. Verschiedene Technologien werden untersucht, um das Silber aus Solarzellen zu recyceln. Das Edelmetall ist nun mal ein wertvolles Gut, dessen Verschwendung man vermeiden möchte. Betrachtet man den Materialwert von Solarmodulen, so macht Silber rund 14 Prozent aus. Mit Silber ist also vieles möglich, Anleger können sich den kleinen Bruder des Goldes in Form von Aktien ins Depot legen. Zu denken wäre an MAG Silver - https://www.youtube.com/watch?v=AKRaByH5xMo - mit seinen Silberprojekten in Nord- und Südamerika. Flaggschiffprojekt ist das Juanicipio-Projekt in Mexiko, das gemeinsam mit dem Partner Fresnillo betrieben wird. Auch in Mexiko liegt das große Codero-Silberprojekt von Discovery Silver - https://www.youtube.com/watch?v=MNhK1jLLTRE . Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von MAG Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mag-silver-corp/ -) und Discovery Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/discovery-silver-corp/ -).

