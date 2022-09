Startseite Raffaela Zollo (Youtuberin) - Backe, Backe Kuchen Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2022-09-05 15:59. Die 26-jährige Raffaela Zollo (Raffa"s Plastic Life) aus Graubünden/Schweiz ist Beauty-Youtuberin und Influencerin und TV-Moderatorin. Ikone und selbsternannte Königin ihrer Zeit. Erfolgreich mit 3 x Tubecon Awards, Gewinnerin erster Influencerin Award und Promi Griller Preis - ihre Botschaft - sei schön, stark und vor allem nicht unauffällig. Sie setzt sich für sexuelle Minderheiten ein. 750.000 Youtube Abonnierende (über 150 Mio. Aufrufe)

384.000 Instagram Follower/-innen (107.000 Abos)

300.000 Facebook Follower/-innen

Der größte Teil ihrer Fans kommt aus Deutschland. Raffaela hat den Familienbetrieb Bäckerei Armbruster mit ihrem Kameramann Jeremy in Schutterwald besucht. Raffaela wollte gemeinsam mit Bäckern/Bäckerinnen und Konditoren/Konditorinnen backen und diese tollen Handwerksberufe präsentieren - mehr Wertschätzung und Anerkennung für die Menschen die jeden Tag dafür sorgen, dass wir frische Backwaren zum Frühstück haben. Jutta und Severin Armbruster-Oberdorfer haben sich sehr darüber gefreut, dass so eine bekannte und erfolgreiche Influencerin ihre Bäckerei für ihre Video-Dokumentation ausgesucht hat. Gemeinsam mit ihrem Team von Bäckern/Bäckerinnen und Konditoren/Konditorinnen, konnte Raffaela die Handwerksberufe live und authentisch kennenlernen, selbst backen und wunderschöne Torten (Frankfurter Kranz, Nusstorte) kreieren. Natürlich wurden auch Brötchen und Brot gebacken. Das Armbruster-Team hatte viel Spaß dabei und Raffaela war begeistert von der Herzlichkeit ihrer Gastgeber/-innen und den Leckereien, die sie selbst gebacken hat. Beim gemeinsamen Abschluss-Essen in der Ausflugs- und Event-Location Armbrusters Lieblingsplatz, waren alle Beteiligten einer Meinung - das war ein wunderbares Erlebnis. Zum Youtube-Video von Raffaela Zollo:

BACKE BACKE KUCHEN

https://youtu.be/3uKraFxm3Sw Wurde schon am ersten Tag über 28.000 mal angesehen - mit vielen tollen Kommentaren zu den Handwerksberufen Bäcker/-in und Konditor/-in. Weitere Informationen zur Bäckerei Armbruster: https://www.armbruster-baeckerei.de . Firmenkontakt

