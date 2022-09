Startseite Format MICE Networking Lounge by Illerhaus Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2022-09-05 12:22. Familiär und bestechend

Die MICE Networking Lounge ist das neueste Format von ILLERHAUS. Im Vergleich zum etablierten MICE Branchentreff ist die Lounge etwas kleiner und dadurch noch fokussierter und persönlicher. Der persönliche Kontakt steht bei ILLERHAUS immer an erster Stelle. Dies wird bei der Lounge intensiviert, da nur maximal 15 Anbieter auf 20 bis 40 Veranstaltungsorganisatoren treffen. "Das ist fast schon wie ein Klassentreffen und fördert die unkomplizierte Kommunikation untereinander", erklärt die Agenturinhaberin. "Das haben wir dieses Jahr in Holzkirchen und Hamburg erlebt und freuen uns nun auf Regensburg und Dresden", so Susanne Illerhaus weiter. Das Business Networking steht hier klar im Vordergrund. Es geht ums miteinander reden, sich austauschen und dabei Geschäfte für die Zukunft anbahnen. Die Eventplaner lernen ihre direkten Ansprechpartner aus den Hotels, Locations und Convention Bureaus kennen und überlegen gemeinsam was für künftige MICE-Veranstaltungen passen könnte. "Das hat schon was von einem Workshop!", weiß auch Klaus Götzl vom MICE Netzwerk StarnbergAmmersee, der bei fast jeder Lounge als Aussteller dabei war. Hier steht der der Mensch wirklich im Mittelpunkt. Somit ist die MICE Networking Lounge auch im kommenden Jahr aus dem ILLERHAUS-Kalender nicht weg zu denken. Dieses Jahr können Einkäufer von Events noch am 22. September in Regensburg und am 6. Oktober in Dresden live bei der MICE Networking Lounge vor Ort dabei sein. Weitere Infos und Anmeldung zu allen ILLERHAUS Events unter https://illerhaus-marketing.com/aktuelle-events/. Im Anschluss an die jeweilige Lounge findet ein zweitägiger Fam Trip statt, der detaillierte Eindrücke vermittelt. Hier sind nur noch wenige Plätze verfügbar. Seit über 20 Jahren setzt ILLERHAUS Marketing auf wertvolle, gewinnbringende und inspirierende Networking-Events unter professionellen Rahmenbedingungen. So hat das Unternehmen von Susanne Illerhaus schon über 70 MICE Branchentreffs, 100 Fam Trips sowie diverse Roadshows und MICE Abendevents auf die Beine gestellt. Die Veranstaltungen von ILLERHAUS Marketing bieten sowohl Ausstellern als auch Veranstaltungsplanern eine Plattform zum Auf- und Ausbau nachhaltiger Geschäftskontakte. Firmenkontakt

