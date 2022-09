Startseite DWG eG erweitert Immobilienbestand im Rhein-Main-Gebiet Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2022-09-05 11:44. Genossenschaft aus Großwallstadt wächst auch 2022 Seit neustem häufen sich die Suchanfragen zur Telefonnummer 061314901015. Anrufende ist die DWG eG, eine Wohnungsbaugenossenschaft aus Großwallstadt, die auch 2022 neue Mitglieder aufnimmt. Wohnungsbaugenossenschaften wie die DWG eG sind immer beliebter in Deutschland. Während das Modell "Genossenschaft" vor einigen Jahren noch belächelt und als altbacken abgetan wurde, wissen nun immer mehr Leute die Solidarität in einer Genossenschaft zu schätzen. Insbesondere bei Wohnungsbaugenossenschaften, wo man zusammen mit seinem Vermieter arbeitet, statt gegeneinander, erfreuen sich Wohnungsbaugenossenschaft immer größerer Beliebtheit. Einige Genossenschaften haben sogar bereits einen Aufnahmestopp (https://www.sueddeutsche.de/muenchen/wohnungsgenossenschaft-wogeno-aufna...)verhängt. Die DWG Deutsche Wohnungsbaugenossenschaft eG wächst weiterhin mit ihren Mitgliedern und ihrem Immobilienbestand. So wurden in den letzten 5 Jahren knapp 50 Millionen Euro in die Erweiterung des Immobilienbestandes verwendet. Auch dieses Jahr wächst die Genossenschaft aus Großwallstadt, mit Erfahrungen aus einem viertel Jahrhundert, weiterhin. Im Kreis Aschaffenburg wurden weitere Objekte in Goldbach und Haibach erworben. Beide Standorte haben für die DWG eG einen großen Vorteil. Trotz ländlicher Lage und einem bequemen Rückzugsort ist man in 5 Minuten am Aschaffenburger Hauptbahnhof / Innenstadt, und in 35 Minuten am Frankfurter Hauptbahnhof / Innenstadt. Weitere Projekte in Obernburg und Buchen werden derzeit gebaut und sollen 2023 fertig gestellt werden. Künftig sollen die Mitglieder der DWG eG von ihren Erfahrungen und den neuen Wohnungen profitieren. Einige der Einheiten werden zur Miete und zum Kauf angeboten. Im Gegensatz zu anderen Genossenschaften nimmt die DWG eG weiterhin neue Mitglieder auf. Tatsächlich wirbt die Genossenschaft aus Großwallstadt aktiv neue Mitglieder. Mehr Mitglieder erlauben es Genossenschaften, ihren Förderzweck in größerem Maße zu erfüllen. Im Fall der Deutschen Wohnungsbaugenossenschaft heißt das: Mehr lebenswerten und bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung stellen. Neue Mitglieder wirbt die DWG eG bevorzugt telefonisch mit der Rufnummer 061314901015, sofern die Angerufenen zuvor ihre entsprechende Anruferlaubnis erteilt haben. Sogenannte Cold-Calls werden von der Genossenschaft aus Großwallstadt nicht getätigt. In einem ersten Gespräch werden Interessierte zunächst grob über die Mitgliedschaft informiert. Sofern Interesse besteht, wird in weiteren Gesprächen über Videokonferenzen umfangreich über die Rechten und Pflichten der Genossenschaft informiert und bei Interesse der Antrag auf Beitritt vorbereitet. So können künftig noch mehr Mitglieder in den Genuss der Vorteile einer Wohnungsbaugenossenschaft kommen. Wenn Sie mehr über die DWG eG (https://www.dwg-eg.de) erfahren wollen, klicken Sie hier. Aktuelle Informationen zur DWG eG (https://www.dwg-eg.de/dwg-aktuell/) finden Sie hier. Die DWG eG ist eine eingetragene Genossenschaft. Eingetragen im Jahr 2000 unter der GnR 112 in das Genossenschaftsregister des Amtsgerichts Aschaffenburg. Zweck und Gegenstand der Genossenschaft sind die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder, insbesondere durch die Wohnungsversorgung der Mitglieder der Genossenschaft sowie die Möglichkeit des Eigentumserwerbs genossenschaftlichen Wohnraums. Kontakt

DWG eG

Mitglieder- Betreuung

Seeblick 3

63868 Großwallstadt

06022/2646420

info@dwg-eg.de

http://www.dwg-eg.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten