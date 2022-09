Startseite The AuditFactory übernimmt die Interne Revision des ebm-papst Konzerns Pressetext verfasst von Siteboosters2019 am Do, 2022-09-01 16:02. (Bietigheim-Bissingen, 28. August 2022). The AuditFactory hat einen Rahmenvertrag für die Ausübung der Funktion Interne Revision mit der ebm papst-Gruppe abgeschlossen. Neben der Internen Revision übernimmt The AuditFactory ebenfalls die Durchführung von Complianceprüfungen sowie Internal Investigations, einem Teilgebiet der Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität. Diese Investigations dienen zur Aufdeckung und Aufarbeitung von Complianceverstößen im nationalen und internationalen Umfeld. „Wir freuen uns, dass ein so großes und international agierendes Unternehmen Vertrauen in unsere Arbeit hat und uns nun mit der gruppenweiten Internen Revision betrauen möchte“, so Elmar Schwager, Geschäftsleitung von The AuditFactory. „Die Zusammenarbeit soll sich in den nächsten Jahren weiter intensivieren.“ Die ebm-papst Gruppe, Familienunternehmen mit Hauptsitz in Mulfingen, Baden-Württemberg, ist weltweit führender Hersteller von Ventilatoren und Antrieben. Seit der Gründung 1963 setzt der Technologieführer mit seinen Kernkompetenzen Motortechnik, Elektronik, Digitalisierung und Aerodynamik internationale Marktstandards. Mit über 20.000 Produkten bietet ebm-papst passgenaue, energieeffiziente und intelligente Lösungen für praktisch jede Anforderung in der Luft- und Antriebstechnik. Im Geschäftsjahr 2021/22 erzielte der Hidden Champion einen Umsatz von 2,288 Milliarden Euro und beschäftigt knapp 15.000 Mitarbeitende an 29 Produktionsstätten (u. a. in Deutschland, China und den USA) sowie 51 Vertriebsstandorten weltweit. Den Benchmark bei Ventilatoren- und Antriebslösungen setzt ebm-papst in nahezu allen Branchen wie z. B. in der Lüftungs-, Klima- und Kältetechnik, Heiztechnik, Automotive, Informationstechnologie, Maschinenbau und Haushaltsgeräte, Intralogistik sowie Medizintechnik. Über The AuditFactory The AuditFactory bietet Services zur Internen Revision, zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität und zur Corporate Compliance an. Fachwissen für Interne Revisoren werden auch über E.Learnings von The AuditFactory vermittelt, inclusive von Zertifikaten für Continuous Professional Development (CPD). Das Netzwerk verfügt über rund vierzig Interne Revisoren für risiko- und prozessorientierte Prüfungen in Organisationen aller Art. Ergänzt werden diese durch eine größere Anzahl von Spezialisten aus dem Kreis institutioneller Netzwerkunternehmen. Damit stellt The AuditFactory das wohl größte unabhängige Netzwerk für Interne Revision und Forensic Services in Deutschland dar. Mandanten sind mittelständische Konzerne aus der Industrie, z. B. Maschinenbau, Pharma, Software, Chemie, Versorgung sowie aus dem Textilwesen und dem Bereich Automotive. Die Art der Zusammenarbeit variiert individuell: vom kompletten Outsourcing über strategisches Partnering bis hin zur Lösung einzelner Aufgaben in verschiedenen Bereichen. Dies alles auf nationaler und internationaler Ebene. Neben den klassischen Revisionsthemen wie Financial, Operational und Management Audits deckt The AuditFactory IT-Prüfungen, forensische Prüfungen, technische Revisionen und Baurevisionen ab. Mehr zu The AuditFactory unter: www.auditfactory.de Über Siteboosters2019 Komplettes Benutzerprofil betrachten