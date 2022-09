Startseite Da trainieren, wo die Probleme bestehen Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2022-09-01 10:49. mit der Hundeberatung Schwabach Hunde sind anspruchsvolle Tiere, die bei falscher Erziehung dazu neigen, sich unangemessen zu verhalten. Dabei ist die Akzeptanz der Öffentlichkeit nicht immer gegeben. Richtige Erziehung und artgerechtes belohungsbasiertes Training sind essenziell für ein harmonisches Zusammenleben. Im Vordergrund steht dabei Verhalten zu fördern, das man haben möchte - Verhalten, das sich lohnt, wird auch vermehrt gezeigt. Erfahrene Hundetrainer leisten hierfür gute Hilfestellung, können das Verhalten vom Hund und Besitzer beobachten und bei Fehlern sofort eingreifen. Die mobile "Hundeberatung Schwabach" hat sich zum Ziel gesetzt, durch Hundetraining sowie Verhaltens- und Ernährungsberatung, Hund und Mensch zu einem glücklichen Miteinander anzuleiten. Mit jahrelanger Erfahrung in der Hundeerziehung möchte die Hundeexpertin Jessica Gömmel von der "Hundeberatung Schwabach" Hundehalter*innen dabei helfen, ihre Vierbeiner besser zu verstehen und diese zu entspannten und sicheren Begleitern in der Gesellschaft zu erziehen. Das unerwünschte, ungewollt antrainierte Verhalten eines Hundes abzugewöhnen kann schwierig sein, besonders wenn dieser Auffälligkeiten gegenüber Menschen oder Artgenossen zeigt. Dies erfordert Feingefühl, konsequentes und durchdachtes Vorgehen. Die mobile Hundeschule bietet Hundehalter*innen in Schwabach und Umgebung eine Anlaufstelle, die Beratung oder Hilfe bei der Hundeerziehung benötigen. "Ich bin der Meinung, dass wir es nur schaffen können, wenn wir auf gegenseitige Rücksichtnahme setzen. Wir können die Mitmenschen nicht verändern, aber wir können durch eine Änderung in unserem Verhalten trotzdem viel erreichen." Nur Hundebesitzer*innen, die ihre Hunde verstehen und mit ihnen zu kommunizieren wissen, können laut Jessica Gömmel Schwierigkeiten im Alltag aktiv vorbeugen. Eine konsequente, aber einfühlsame Hundeerziehung ist ein wesentlicher Bestandteil für ein harmonisches Zusammenleben von Mensch und Tier. Besonders am Herzen liegen der Hundeberaterin ein wertschätzender Umgang miteinander, gegenseitige Rücksichtnahme und schnelle und nachhaltige Erfolge. Mit viel Geduld und einer förderlichen Lernatmosphäre sorgt die Trainerin dafür, dass sich Vierbeiner und ihr Besitzer in der Hundeschule nicht nur wohlfühlen, sondern auch Spaß beim Training haben. Die Hundeexpertin arbeitet auf Basis von aktuellen, wissenschaftlichen Grundlagen, die sie sich durch zahlreiche Aus- und Weiterbildungen angeeignet hat. Das Training wird auf die individuellen Wünsche und Ziele von Hund und Halter abgestimmt. Hier entwickeln Hund und Mensch eine enge und vertraute Beziehung. Ob ängstlich oder auffällig gegen Artgenossen, für Jessica Gömmel ist es sehr wichtig, dass jeder Vierbeiner mit seinen eigenen Charaktereigenschaften individuell gesehen und gefördert wird. Zu einem glücklichen gesunden Tier gehört daneben eine bedarfsgerechte Ernährung in allen Lebenslagen. Hierzu bietet die Beraterin eine individuelle, ganzheitliche Betrachtung von Hundeverhalten und Ernährung an, da diese einen engen Zusammenhang haben und gesundheitliche Probleme das Lernen blockieren können. In der Hundeschule in Schwabach können sich Hundebesitzer*innen auch bei Fragen rund um die Ernährung und Optimierung der Gesundheit ihres Hundes beraten lassen. Erste Kurse ab September Ein konsequentes Lernen kann zu erstaunlichen Ergebnissen führen. Gerade das Welpenalter ist eine besondere Phase im Leben eines Hundes. Hier wird der Grundstein für die weitere Entwicklung des Vierbeiners gelegt. Je früher Hundehalter*innen mit dem Lernen beginnen, desto einfacher wird es für sie. Für den optimalen Start bietet die Hundeexpertin ab Ende September einen Welpen-Kurs an, um Verhaltensauffälligkeiten vorzubeugen und Welpen sowie Besitzer auf ihren Alltag vorzubereiten. Der zweite Kurs "Balance und Ruhe für aufgeregte Hunde" liegt Jessica Gömmel sehr am Herzen. Dieser Kurs ist insbesondere für Hunde gedacht, die nicht mehr gehorchen, wenn das Erregungslevel zu hoch ist. Nur ein Hund, der seine Erregung steuern kann, ist ein angenehmer Begleiter. Auch im Hinblick auf die Gesundheit ist ein ständig hohes Stresslevel ungesund. In diesem Kurs unterstützt die "Hundeberatung Schwabach" beim Umgang mit schwierigen Phasen. Hier lernen Halter*innen, wie ihr Hund ausgeglichener werden und in aufregenden Situationen zur Ruhe kommen kann. Natürlich gibt es so viele individuelle Trainings, wie es unterschiedliche Persönlichkeiten bei Mensch und Hund gibt. Weitere Kurse der "Hundeberatung Schwabach" sind in Planung und werden zeitnah auf der Homepage www.hundeberatung-schwabach.de oder auf der Facebook-Seite "Hundeberatung Schwabach" bekannt gegeben. Termine:

Welpenschule:

Beginn: 29.09.; 2 mal wöchentlich - DO 16:00 - 17:00 Uhr und SO 9:00 bis 10:00 Uhr Ruhe und Balance für aufgeregte Hunde:

Kurs: Beginn ab 27.09.; DI 15:00 - 16:00 Uhr

Kurs: Beginn ab 02.10.; SO 10:30 - 11:30 Uhr Die mobile "Hundeberatung Schwabach" hat sich zum Ziel gesetzt, durch Hundetraining sowie Verhaltens- und Ernährungsberatung, Hund und Mensch zu einem glücklichen Miteinander anzuleiten. Firmenkontakt

Hundeberatung Schwabach

Jessica Gömmel

Westendstraße 147

80339 München

+49 (0) 89 – 7 16 72 00 13

i.moewes@m-manufaktur.de

www.hundeberatung-schwabach.de Pressekontakt

Münchner Marketing Manufaktur GmbH

Inka Möwes

Westendstraße 147

80339 München

+49 (0) 89 – 7 16 72 00 13

i.moewes@m-manufaktur.de

https://www.m-manufaktur.de/ Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten