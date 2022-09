Startseite Treffer. Versenkt. Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2022-09-01 10:48. Coffee-table-book mit bemerkenswerten Zitaten bemerkenswerter Persönlichkeiten im Solibro Verlag erschienen DAS BUCH:

Die Pfeiler der Demokratie sind morsch, wenn man erlebt, wie schamlose Politiker es noch nicht einmal mehr für nötig erachten, ihren Machiavellismus zu kaschieren; wenn die Presse mit erklärter "Haltung" stolz ihre Parteilichkeit euphemisiert und die Justiz mit zunehmend politisch genehmen Urteilen immer öfter an der Grenze zur Rechtsbeugung vorbeischrammt. Und nur ein kleiner Teil des Souveräns verlässt die ach so bequeme Passivität gegenüber immer übergriffigeren Eingriffen des Staates in den eigenen Wohlstand und die persönliche Freiheit. Angesichts des augenscheinlichen Verfalls demokratischer, freiheitlich-aufklärerischer Maßstäbe allerorten ist es Zeit, der zunehmend neofeudalistischen Attitüde der Volksvertreter und der wissenschaftsfernen moralisch-ideologischen Agitation selbsternannter, vermeintlicher Vertreter der "Zivilgesellschaft" etwas entgegenzusetzen, das sich nicht so leicht vom Tisch wischen lässt. Die bemerkenswerten Zitate bemerkenswerter und (nicht zwingend) untadeliger historischer und zeitgenössischer Persönlichkeiten in diesem Buch - von Kant bis Kinski, von Solschenizyn bis Schwarzer, von Adorno bis Zappa, von Cicero bis Chomsky, von Lagerfeld bis Lengsfeld, von Popper bis Pispers, von Bardot bis Bohley, von Bolz bis Broder oder Safranski bis Snowden - mögen - vielleicht bei einem guten Wein - dazu anregen, wieder ein bisschen Orientierung in Zeiten der Werteverwirrung zu finden und zu erkennen, dass man mit seinem herkömmlichen Verständnis von Logik, Freiheit und Demokratie nicht alleine ist. Möge das Feuer im Leuchtturm der Aufklärung niemals ausgehen. Sonst heißt es nämlich schon bald zugunsten der Feinde der freiheitlichen Demokratie: Treffer, versenkt. ERSTE REFERENZ:

Dr. Hans-Georg Maaßen, Präsident des BfV a. D.: "Sehr anregende Zitate. Sie zeigen ex negativo deutlich, was heute schiefläuft." DER AUTOR: Ausgewählt hat die Zitate Andre Lecloux. Er ist überzeugter Liberaler und Menschenfreund trotz langer Lebenserfahrung. Mit ausgeprägtem Freiheitsdrang und einem konservativen Wertekompass ist er auf der permanenten Suche nach immer neuen Ideen und Anregungen. BIBLIOGRAPHISCHE ANGABEN:

Andre Lecloux: TREFFER. VERSENKT. (https://www.solibro.de/Treffer-Versenkt) Bemerkenswerte Zitate bemerkenswerter Persönlichkeiten

Münster: Solibro Verlag 1. Aufl. 2022 [MonoLit Bd. 3]; ISBN 978-3-96079-090-7

Hardcover, 22 x 19 cm; 144 Seiten; mit 148 farbigen Abbildungen; Preis: 24,00 EUR (D); 24,70 (A), 32,00 (CH, UVP)

Originalausgabe; erscheint 01.09.2022 Pressematerial finden Sie hier (https://www.solibro.de/presse/presse-download/). Der Solibro Verlag ist ein Publikumsverlag, der aufklärerischen und zugleich unterhaltsamen Lesestoff anbietet, der es leicht macht, die mediale Konkurrenz öfter mal zu ignorieren. Etablierte Autoren wie die Journalisten Helge Timmerberg und Bernd Zeller oder die Schauspielerin Yvonne de Bark sorgen mit Ihren Titeln für gleichsam subversive wie kurzweilige Leseerfahrungen. Aber auch neue Autoren wie Almuth Herbst, Britta Wulf, Frank Jöricke, Guido Eckert, Bernhard Pörksen oder Jan Philipp Burgard sowie regionale Titel tragen zum abwechslungsreichen Verlagsprogramm bei (populäres Sachbuch, Belletristik, Reiseliteratur, Humor, Regionalia). Kontakt

