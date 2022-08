Startseite Antizyklisch handeln - Gold und Silber Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2022-08-31 20:09. Beim antizyklischen Handeln versucht der Anleger entgegen der breiten Masse zu investieren. Ein bekannter Verfechter dieser Methode war der Börsenguru Andre Kostolany. Kaufen, wenn die Kurse niedrig sind, am besten vor einem Kursanstieg und verkaufen, wenn die Kurse hoch sind, so lautete kurzgefasst der Rat von Kostolany. Dabei durchläuft jeder Trend drei Phasen, die Korrektur, die Trendwende (Stimmungsumschwung) und die Übertreibung. Danach kommt eine Korrektur in die Gegenrichtung. Kostolanys Methode gilt auch heute noch, wobei die Schwierigkeit darin besteht, die Phasen richtig zu erkennen. Gold und Silber befinden sich preislich momentan in einer Schwächephase. Belastend für die Edelmetalle sind aktuell unter anderem von ihrem Hoch gesehen abgeschwächte Rohölpreise, auch existieren noch Lockdowns in China. So sind auch die Gold-Futures für Oktober und die Comex-Silber-Futures für September zuletzt gefallen. Da die Marktstimmung gerade nicht so besonders gut ist, sollen Anleger, die auf antizyklisches Handeln setzen, jetzt aufmerksam sein. Denn es empfiehlt sich bei schlechter Marktstimmung zu kaufen und bei guter Konjunktur beziehungsweise Stimmung zu verkaufen. Dahinter steckt auch der grundsätzliche Gedanke, dass die Meinung der Mehrheit zu einer Übertreibung der Kurse führt, dies sowohl nach unten als auch nach oben. Aus Angst oder Panik werden Papiere verkauft und dies immer weiter, so dass Kurse entstehen, die immer weiter fallen. Sind dagegen die Anleger positiv für den Markt gestimmt, rechnen mit weiter steigenden Kursen, dann werden Aktien gekauft, auch noch zu Preisen, die fundamental nicht gerechtfertigt sind. Zu den gut aufgestellten Gesellschaften gehört Tier One Silver - https://www.youtube.com/watch?v=9xL1ovr2544 - mit Silber-, Gold- und Basismetall-Liegenschaften in Peru. Bei Denarius Metals - https://www.youtube.com/watch?v=0vavK-uZyx Q - steht das Lomero-Projekt in Spanien im Blickpunkt, die Bohrungen laufen. Daneben besitzt die Gesellschaft die Projekte Zancudo und Guia Antigua in Kolumbien. Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Denarius Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/denarius-metals-corp/ -) und Tier One Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/tier-one-silver-inc/ -). Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten. Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: JS Research UG (haftungsbeschränkt)

