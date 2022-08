Startseite Wunderschön: Gewinne eine DVD der Tragikomödie über Körperfrust & Schönheitsideale Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2022-08-31 17:59. Gewinnspiel Das Frau-sein mit all seinen Herausforderungen und Facetten steht im Mittelpunkt der Tragikomödie "Wunderschön". Mit über 1,5 Millionen Kinobesuchern ist Regisseurin und Darstellerin Karoline Herfurth das deutsche Kinoereignis des Jahres gelungen. An ihrer Seite spielen Schauspiel-Größen wie Martina Gedeck, Emilia Schüle, Nora Tschirner, die Neuentdeckung Dilara Aylin Ziem sowie Maximilian Brückner, Joachim Krol und Friedrich Mücke. PlusPerfekt verlost drei DVDs zum Kinofilm! Schönheitsideale und eine Sehnsucht Kennen wir das nicht alle? Zu dick, zu dünn, zu groß, zu klein, zu alt ... Welche Frau ist mit sich und ihrem Aussehen zufrieden? Babypfunde, Dehnungsstreifen, Mehrgewicht und Falten gehören zu den Problemzonen des Alltags und sind die Gründe, wegen derer Frauen sich nicht oder nicht mehr attraktiv fühlen. "Wunderschön" erlaubt einen Blick in die emotionalen Höhen und Tiefen des Alltags von fünf Frauen, die unterschiedlicher nicht sein könnten und doch irgendwo die selbe Sehnsucht in sich tragen. Da ist das schöne Model Julie (Emilia Schüle). Sie macht alles, um den Idealen zu entsprechen, träumt von einer Karriere als Runway-Model, zeigt sich in ihrer Insta-Story ein Croissant essend, um es anschließend auszuspucken, sobald die Story abgedreht ist. Oder die fast 60-jährige Frauke, gespielt von Martina Gedeck, die sich von ihrem Ehemann nicht mehr gesehen fühlt und es nicht verstehen kann. Die unsichere, mit sich selbst unzufriedene Leyla (Dilara Aylin Ziem), die so gerne schön sein möchte, die überforderte zweifach Mama Sonja (Karoline Herfurth), die mit ihrem Körper und ihrem Leben hadert und deren beste Freundin Vicky, dargestellt von Nora Tschirner, die selbstbewusst über den Dingen steht. Hier klicken um am Gewinnspiel teilzunehmen und um den kompletten Beitrag zum Film Wunderschön von Regisseurin und Schauspielerin Karoline Herfurth (https://www.plusperfekt.de/wunderschoen-gewinne-eine-dvd-der-tragikomoed...) zu lesen. Fotocredit: Warner Bros. Home Entertainment PlusPerfekt ist ein Magazin für Plus Size Fashion, Trends & LifeStyle. Einmal jährlich erscheinen zudem die PlusPerfekt Editionen Business und Curvy Bride als Print- und eMagazin. Kontakt

