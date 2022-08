Startseite NOVISIGN DIGITAL SIGNAGE FÜR AUFZÜGE Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2022-08-31 16:58. Flexible, sichere und professionelle, digitale Lösungen für Aufzüge - vom Digital Signage Marktführer NoviSign Verwendung von Digital Signage für Aufzüge: Aufzüge und Menschen ! Was für eine perfekte Kombination für Digital Signage. Da Sie ein präsentes Publikum haben, ist Digital Signage für Aufzüge die perfekte Lösung für das Senden von hochgradig zielgerichteten Informationen, Anzeigen und Benachrichtigungen! Nutzen Sie die Zeit, die Menschen in Ihren Aufzügen verbringen um zielgerichtet Nachrichten, Informationen und Werbung zu übertragen. Wie funktioniert Digital Signage in Aufzügen ? Als Bildschirm können Sie jeden Fernseher / Smart TV oder jedes beliebige Android-Tablet verwenden. Wenn Sie sich für ein Android-Tablet entscheiden, sparen Sie Geld bei den Hardwarekosten und können die Aufzugsbeschilderungssoftware direkt auf dem Tablet installieren. Wenn Sie Ihre Medien und Benachrichtigungen an die Bildschirme senden, benötigen Sie einen Computer, einen Laptop und eine Digital-Signage-Software. Beispiele dafür, was Sie an die Bildschirme senden können, sind: - Rotierende Medien-Slideshows mit unten scrollenden Tickern

- Ereignis- und Zeitplanlisten, die sich in Office 365 integrieren lassen

- Videoclips, Werbespots und Werbung

- Unternehmens-Updates und Unternehmenskommunikation

- Ausgewählte Produkt- und Serviceaktionen

- Arten von Hardware für die digitale Beschilderung von Aufzügen Die beliebtesten Aufzugsdisplays sind kleine Bildschirme in den Größen 10", 15" und 22". Darüber hinaus werden häufig Android Tablets verwendet, da die Software direkt auf den Geräten installiert werden kann, sodass keine externen Mediaplayer erforderlich sind. Wenn Sie 32-Zoll-Displays oder umfangreichere verwenden möchten, können Sie dies selbstverständlich tun, aber denken Sie an den verfügbaren Platz im Aufzug. Außerdem sollten die Bildschirme nicht zu groß und dominant sein. Wie beginnt man ? Bei der digitalen Beschilderung von Aufzügen ist der wichtigste Aspekt, Ihre Anforderungen genau zu skizzieren. Setzen Sie sich mit Ihrem Team zusammen und skizzieren Sie, was Sie erreichen möchten. Darauf aufbauend entwerfen Sie ein Anforderungsprofil, das wir von NoviSign dann gerne mit Ihnen gemeinsam verwirklichen. Messen Sie neben dem Inhalt auch den Platz, den Sie haben, und sehen Sie, was für die Montage und Installation der Hardware erforderlich ist. Wie können wir Ihnen helfen? Um Ihre Informationen auf die digitalen Displays des Aufzugs zu übertragen, benötigen Sie eine Cloud-basierte Digital-Signage-Software. Auf diese Weise können Sie Ihre Bildschirme aus der Ferne bearbeiten, hochladen und verwalten. Wir bei NoviSign sind auf Digital Signage-Software für Aufzüge spezialisiert. Mit unserem System können Sie Vorlagen für mehrere Zonen einrichten, die eine beliebige Kombination aus Folgendem anzeigen: - Live-Nachrichten, Wetter-Updates und Notfall-Ticker-Feeds

- Mediendiashows mit Bildern und Diashows

- Videoclips

- Verzeichnis- und Lobby-Willkommensbildschirme, die Wegweisungsslösungen bieten

- Websites, Tabellen, Kalender und Daten

- Werbezonen und Unternehmenswarnungen Interessiert ? Sprechen Sie uns auf Ihre individuelle Lösung an - wir helfen Ihnen bei der perfekten Umsetzung. NoviSign ist Marktführer für hochwertige Digital Signage Lösungen Kontakt

