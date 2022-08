Startseite NoviSign installiert Pilotprojekt bei Nah & Frisch Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2022-08-31 15:49. Digitale Shelf Labels, Obst- und Gemüse Display und Wandbildscirm NoviSign, Marktführer für professionelle Digital Signage Lösungen installiert Digitale Shelf Labels an 3 Regalen sowie ein von der Decke hängendes, doppelseitiges Profi-Display und ein Display an der Wand der Eier-Verkaufsstation.

Insgesamt 15 schmale Profi-Preisdisplays, Länge jeweils 100 cm wurden an 3 Regalen bei Nah & Frisch in Husby angebracht. Diese Displays zeigen fortan die Preise der Produkte an und bieten weitere Informationen und Animationen. Durch diese ansprechenden, neuen Displays wird nicht nur das Kaufinteresse der Kundschaft geweckt, es werden zusätzlich auch wertvolle Ressourcen gespart, weil Preisänderungen nun einfach und von überall aus gemacht werden können und damit umweltfreundlich Papier und Druckertinte eingespart wird. Zusätzlich wurde von der Decke hängend über den Obst- und Gemüseverkaufsständen ein doppelseitiges Profi Display angebracht. Komplettiert wird die Digital Signage Lösung von NoviSign durch ein Profi-Wanddisplay im Bereich der Eier-Verkaufsstatrion. Die Lösung kommt bei der Kundschaft sehr gut an und vereinfacht zukünftige Preisanpassungen erheblich. NoviSign ist Marktführer für hochwertige Digital Signage Lösungen Kontakt

NoviSign LTD

Rodny Scherzer

Lachentalstr. 40

71093 Weil im Schönbuch

017641744999

rodny@novisign.com

