Startseite Ambari Brands expandiert in weitere Neiman Marcus-Filialen in den USA Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2022-08-31 15:32. Vancouver, British Columbia, 31. August 2022 - Ambari Brands Inc. (Ambari oder das Unternehmen) (CSE: AMB; Frankfurt: Y92) freut sich bekannt zu geben, dass Neiman Marcus, ein führender Betreiber von Luxuskaufhäusern in den Vereinigten Staaten, mit dem Unternehmen eine Vereinbarung über die Expansion der Ambari-Schönheitsprodukte in weitere seiner Filialen in den Vereinigten Staaten getroffen hat. Die Ambari-Schönheitsprodukte werden derzeit neben anderen Luxuseinzelhändlern wie Saks Fifth Avenue und Bergdorf Goodman in ausgewählten Filialen von Neiman Marcus in den Vereinigten Staaten angeboten. Nach der erfolgreichen Lancierung in den kalifornischen Filialen hat Neiman Marcus die Einführung der Produkte in weiteren Filialen in Texas, Chicago und Florida bei Ambari beantragt. Nisha Grewal, President und CEO von Ambari, erklärt: Wir sind sehr stolz darauf, unsere Produkte in weiteren Neiman Marcus-Filialen einzuführen. Dies ist ein Vertrauensvotum für unsere Produkte, nachdem die ersten Neiman Marcus-Filialen, die die Ambari-Produkte führen, ihre Verkaufsziele erreicht haben. Dies ist der Anlass für die Ausweitung des Vertriebs durch Neiman Marcus. Neiman Marcus ist eine amerikanische Kette von Luxuskaufhäusern im Besitz der Neiman Marcus Group mit Hauptsitz in Dallas, Texas. Neiman Marcus besitzt auch das Kaufhaus Bergdorf Goodman und betreibt eine Direktmarketingabteilung. Über Ambari Brands Inc. Ambari Brands ist ein Unternehmen für luxuriöse Hautpflege und Verbrauchermarken, das über seine wichtigste Tochtergesellschaft, Ambari Beauty, eine Produktlinie auf der Grundlage seines firmeneigenen Modern Blend entwickelt hat. Ambari verfolgt die Absicht, durch den Erwerb von Marken mit vielversprechender Zukunft und positiven Einnahmen zu expandieren. Die Produkte von Ambari werden in den größten Einzelhandelsgeschäften der Welt angeboten und über die eigene E-Commerce-Plattform direkt an Verbraucher verkauft. Für das Board of Directors

Nisha Grewal

CEO, Corporate Secretary und Director

inquiries@ambaribrands.com

+1 (424) 284-4022 Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze in Bezug auf das Unternehmen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind im Allgemeinen durch Wörter wie glauben, projizieren, erwarten, vorhersehen, schätzen, beabsichtigen, Strategie, Zukunft, Gelegenheit, planen, können, sollten, werden, würden und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen beruhen, angemessen sind, sollte man sich nicht zu sehr auf die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen verlassen, da das Unternehmen nicht garantieren kann, dass sie sich als richtig erweisen werden. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Ungewissheiten behaftet. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen zukünftigen Ereignisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Risikofaktoren, die im endgültigen Emissionsprospekt des Unternehmens vom 13. Juli 2022 beschrieben sind. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste der Faktoren nicht vollständig ist. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen vorsorglichen Hinweis ausdrücklich eingeschränkt. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch die geltenden Gesetze vorgeschrieben. Die Canadian Securities Exchange hat diese Pressemeldung nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für ihre Angemessenheit oder Genauigkeit. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

