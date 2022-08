Startseite Opel Mokka Soundsystem nachrüsten mit 2-Wege Testsieger Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2022-08-31 13:34. Ein Opel Mokka Soundsystem mit bis zu 225 Watt Leistung und Top Klangeigenschaften der Oberklasse. Das Opel Mokka Soundsystem mit wenigen Schritten nachrüsten, mit dem JL-Audio C1 650 Testsieger aus der Zeitschrift Car & Hifi. Ein 2-Wege System das die Klangeigenschaften im Opel Mokka auf ein neues Niveau bringt. Glasklare Höhen und trockene kontrollierte Bässe kommen aus diesem System. Am Betrieb an werkseitigen Radios wird durch den hohen Wirkungsgrad von über 90DB des 2-Wege Systems eine Top Klangerlebnis und ordentlicher Pegel gewährleistet. Der Opel Mokka 2-Wege-Lautsprecher in den Fronttüren (https://auto-lautsprecher.eu/product/opel-mokka-2-wege-lautsprecher-in-d...) besteht aus hochwertigen Materialien. Der C1-Basstreiber profitiert von der proprietären FEA-Modellierung und der Expertise von JL Audio im Design von Niederfrequenztreibern. Dieses Wissen wird verwendet, um Lautsprecher zu entwickeln, die laut spielen können, während sie einen weichen, dynamischen und verzerrungsarmen Klang beibehalten. Das Herzstück des C1-650 ist ein proprietärer 6,50" (165 mm) Rahmen aus gestanztem Stahl und ein DMA-optimiertes Motorsystem. Ein mineralgefüllter, spritzgegossener Polypropylenkegel hängt von der Vorderseite, umgeben von Gummi, und eine flache Conex®-Spinne ist auf der Oberseite der Schwingspule konstruiert, um die Bewegung der Schwingspule präzise zu steuern. Die Drahtleitungen sind sorgfältig verlegt und an der Spinne befestigt, um Ermüdung und Brummen zu vermeiden. Dies sind die gleichen Eigenschaften und Materialien, die normalerweise bei teureren Lautsprechern zu finden sind. Mit bis zu 225 Watt Leistung übertrifft der JL-Audio C1 650 die werksseitigen Opel Mokka Lautsprecher (https://auto-lautsprecher.eu/product-category/opel-auto-lautsprecher/ope...) um ein Vielfaches. Die Standard Lautsprecher in den Türen im Opel Mokka werden mit 20 Watt an 4 Ohm angegeben. Damit reicht die Leistung am Opel Mokka Radio für höhere Pegel mit kontrollierter Wiedergabe von Mitten und Bässen nicht aus. Opel Mokka Lautsprecher müssen nach hochwertigen Kriterien ausgewählt werden damit sie auch Top Performance garantieren. Wenn Fahrzeughalter Opel Mokka Lautsprecher nachrüsten legen Sie Wert auf Qualität, der Einbau ist dadurch einfacher und das Klangerlebnis garantiert. Das Pre-Retrofit Opel Mokka Soundsystem konnte bei der Installation in puncto Einbaugenauigkeit und Montagefreundlichkeit überzeugen: Der 16,5-cm-Tieftöner ist "komplett austauschbar". Im Opel Mokka müssen die Lautsprecher mit fahrzeugspezifischen Halterungen und Adapterkabel montiert werden. Für Kunden wird eine Anleitung für die Installation bereitgestellt mit der ein Austausch einfach gestallt wird. Passendes Entriegelungswerkzeug um Euro 9,99 für die Demontage der Türverkleidung (https://auto-lautsprecher.eu/product/entriegelungswerkzeug-fuer-die-tuer...) und passende Türdämmung sind im Webshop von auto-lautsprecher.eu erhältlich. Eine umfangreiche Türdämmung mit selbstklebenden Bitumenmatten bringt bei gleicher Leistung des Radios nochmals bis zu 7DB mehr in der Basswiedergaben haben Messungen des Frequenzbandes bei gedämmten Fahrzeugen ergeben. Für Fahrzeuge mit Bose Soundsystem ist das Opel Mokka Lautsprecher Upgrade leider nicht geeignet. Auto-lautsprecher.eu bietet hochwertige Lautsprecher für verschiedene Fahrzeugmodel an um das werkseitig installierte Standard Soundsystem aufzuwerten. Rund um das Thema Lautsprecher Einbau werden jeden Menge Tipps von Profis vermittelt. Firmenkontakt

