Startseite InnoTrans: Cybersicherheit für den automatisierten Bahnverkehr Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2022-08-31 13:34. NewTec präsentiert Lösungen für sichere Systeme und Konnektivität Pfaffenhofen a. d. Roth, 31. August 2022. Die NewTec GmbH, Spezialist für sicherheitsrelevante elektronische Systeme, präsentiert auf der Fachmesse für Verkehrstechnik Lösungen für die Entwicklung cybersicherer Systeme sowie für sichere Firmware-Updates und Remote-Parametrisierungen von Steuerkomponenten. Vom 20. bis 23. September können sich Besucher des NewTec-Messestands zudem über leistungsfähige Werkzeuge und Services für Anwendungen des Train Realtime Data Protocol (TRDP) informieren. Die Vernetzung mit dem Internet ist eine wichtige Voraussetzung für eine weitergehende Automatisierung des Schienenverkehrs und für die Entwicklung autonom fahrender Triebfahrzeuge. Damit die zahlreichen Safety-Funktionen der vernetzten Fahrzeuge nicht unbefugt manipuliert oder durch Cyberangriffe blockiert werden können, wächst die Bedeutung der Cybersicherheit (Security) im Schienenverkehr. "Zuverlässigkeit und Sicherheit auf der Schiene werden in Zukunft entscheidend von der Manipulationssicherheit der Steuerkomponenten abhängen", erläutert Stephan Strohmeier, Bereichsleiter Safety & Security Solutions bei NewTec. "Wir brauchen also cybersichere Prozesse und cybersichere Konnektivität - beispielsweise um Steuerkomponenten über das Internet zu parametrisieren oder um Software-Updates aufzuspielen." Solche Updates erlauben nicht nur Funktionserweiterungen, sondern werden für den automatisierten Bahnverkehr der Zukunft eine ähnliche Rolle zum Schutz vor Schadsoftware oder zum Beheben von Sicherheitslücken spielen wie heute für PCs und Smartphones. Allerdings haben Hersteller von Eisenbahnfahrzeugen und Komponenten bislang nur wenig Erfahrung mit dem Thema Security - weder bei der Produktentwicklung noch im Produkt-Lebenszyklus. Auf der Messe informiert NewTec daher über Möglichkeiten zur Entwicklung sicherer Systeme und zur Absicherung von Update- und Remote-Prozessen. Mit NTSecureCloudSolutions präsentiert der Safety- und Security-Spezialist zudem eine Plattform für sichere Vernetzung; sie umfasst u. a. Gateways (NTSecureGateway) und Datenerfassungs-Nodes (NTSecureNode) sowie einen Softwarestack für die vertrauenswürdige Kommunikation zur Cloud. "Gern unterstützen wir Unternehmen, die sich auf dem Zukunftsmarkt des automatischen Schienenverkehrs positionieren wollen, mit unseren NTSecureCloudSolutions, unserem Entwicklungs-Know-how und unserer Railway-Expertise", so Stephan Strohmeier. Als Mitglied der TCNOpen-Initiative und TRDP-Mitgestalter präsentiert NewTec darüber hinaus auf der InnoTrans probate Lösungen zur Integration des Kommunikationsstandards TRDP. Mit NTTrainSolutions stehen Fahrzeug- und Komponentenherstellern zahlreiche Werkzeuge und Services für TRDP-Anwendungen zur Verfügung, die bereits von namhaften Herstellern eingesetzt werden - z. B. die flexible Test- und Entwicklungsumgebung NTOnTrack mit Werkzeugen für TRDP-Analyse, Endgerätesimulation, Endgerätetests und API-Entwicklung. Besucher finden den NewTec-Messestand in Halle 6.1, Stand 415. NewTec ist ein führender Spezialist für die Entwicklung von Hardware- und Softwaresystemen mit besonderem Fokus auf funktionaler Sicherheit (Safety) und Informationssicherheit (Embedded Security). In den Bereichen Automotive, Industrie, Medizintechnik, Avionik und Railway bietet das Unternehmen umfassende Leistungen vom Konzept über Elektronik- und Softwareentwicklung sowie Testing bis zur Unterstützung bei Zulassung und Betrieb. Verschiedene sofort einsatzfähige Plattformen von NewTec ermöglichen zudem Herstellern und Entwicklern einen schnelleren Produktlaunch sicherer Systeme.

Darüber hinaus unterstützt NewTec seine Kunden mit Technologie- und Strategieberatung und Trainings und begleitet Unternehmen in allen Aspekten der digitalen Transformation. An fünf Standorten in Pfaffenhofen a.d. Roth, Bremen, Freiburg, Mannheim und Friedrichshafen beschäftigt der Safety- und Security-Spezialist 200 Mitarbeiter.

