Sportmassage zur Regeneration - Thai Massage Stuttgart

Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2022-08-31 13:02. Kittys Sportmassage - die perfekte Körperregeneration mithilfe der traditionellen Thaimassage in Stuttgart SPORTMASSAGE ZUR REGENERATION - KITTYS THAI MASSAGE STUTTGART Kittys Thai Massage Stuttgart (https://www.kittys-thaimassage.de/)ist auch als Sportmassage in Stuttgart eine echte Empfehlung. Nach dem Sport ist vor dem Sport. Sportverletzungen gehören zum Alltag eines Sportlers. Während kleine Mikroverletzungen sowie Verschleiß an Muskel, Bändern und Sehnen bei jedem Training oder Wettkampf auftreten, gehören akute und chronische Verletzungen ebenfalls zum Alltag und Risiko der Sportler:innen. Zu den akuten Verletzungen gehören Unfälle, die im Bereich des Profi- und Freizeitsports zur täglichen Routine gehören. Chronische Verletzungen hingegen sind das Resultat einer Überlastung und können lange Trainingspausen nach sich ziehen. Von den insgesamt 23 Millionen Bundesbürger:innen, die regelmäßig Sport treiben, verletzen sich immerhin eine Million jährlich. Zur Vorbeugung von Unfällen ist es deswegen essenziell, sowohl vor als auch nach dem Training genügend Körperregeneration zu betreiben. Mit einer Behandlung bei Kittys Thai Massage Stuttgart gelingt dies hervorragend. Die Vorteile einer Massage bzw. Thaimassage bei der Regeneration des Körpers Eine Massage, wie die Thaimassage bzw. Thai Ölmassage (https://www.kittys-thaimassage.de/oelmassage/), führt zur körperlichen und psychischen Erholung von Körper, Geist und Seele. Um neue Kraft zu danken oder mental gezielt in die nächste Trainings- oder Wettkampfphase einzutauchen, dafür ist eine Massage bestens geeignet. Akute Sportverletzungen sind laut einem Bericht der Sport- und Unfallversicherer das Resultat eines Unfalls. 80 Prozent dieser Sportunfälle werden durch Stürze hervorgerufen. Diese wiederum sind das Ergebnis von Band- und Gelenkverletzungen wie zum Beispiel Zerrungen, Rissen und Gelenkverrenkungen, sogenannten Luxationen, die mithilfe einer besseren Vorbereitung hätten vermieden werden können. Tatsächlich sind suboptimale Trainingsvorbereitungen sowie eine unsachgemäße Sportausübung die Risikofaktoren Nummer eins. Das Dehnen und Aufwärmen vor dem Sport ist somit eine ideale Trainingsvorbereitung, um Verletzungen vorzubeugen. Vor dem Training ist nach dem Training und so gehört die Sportmassage (https://www.kittys-thaimassage.de/sportmassage-zur-regeneration-kittys-t...) zur Pflicht jedes Sportlers. Erholung und Entspannung führt demzufolge zu einer Körperregeneration, die ernst genommen werden sollte. Gerade im Mikrobereich müssen Trainingsverletzungen somit immer ausheilen, um sich nicht zu vergrößern oder chronisch anzulagern. Die Thaimassage als solches ist dafür bestens geeignet und soll im Folgenden etwas näher erläutert werden. Eine Thai Ölmassage können Sie als Massage online in Stuttgart (https://www.kittys-thaimassage.de/onlineshop-2/) buchen. Kittys Thai Massage Stuttgart, eine traditionelle Massage mit der Wirkkraft der uralten heilsamen Berührung Ob Rückenmassage (https://www.kittys-thaimassage.de/rueckenmassage/) oder Massage eines sonstigen Körperbereichs, Kittys Thai Massage Stuttgart löst selbst tief sitzende Körperverspannungen und Muskelverhärtungen. Mit der Wirkkraft der "uralten heilsamen Berührung" gelingt es ebenfalls, Sportunfälle vorzubeugen. Dafür ist die Thai-Yoga-Massage bzw. ayurvedische Massage bestens geeignet. Bereits hier wird ersichtlich, woher die Massagetechniken traditionell stammen. Von Wandermönchen praktiziert und über Jahrhundert weiter verfeinert, hat diese Massagetechnik heute den Status eines UNESCO-Weltkulturerbes erreicht. Bekannt für die Verbindung von Dehnungs- und Streckungselementen aus dem Yoga mit gezielten Druckpunktmassagen, kann der Körper des Sportlers gezielt regenerieren. Durch die Aktivierung sogenannter Nadis, feine Energielinien und Energieknoten im Körper, ist es möglich, selbst Schmerzen und Durchblutungsstörungen zu behandeln. Letztendlich handelt es sich bei der Thai Ölmassage um eine ayurvedische Heilpraktik, die ZEN-buddhistische Erfahrungen punktuell anwendet. Mit den Massagetechniken der Thaimassage (https://www.facebook.com/kittys.thaimassage/) lassen sich demzufolge nicht nur Sportverletzungen vorbeugen, sondern ebenfalls effektiv heilen. Gleiches gilt für körperliche Leiden wie Kopf- und Rückenschmerzen, Schlafstörungen, Verstopfungen, Ohrensausen und vieles andere mehr. Während die gezielten Druckpunktmassagen primär die Blutzirkulation anregen, ist es Aufgabe der Drehungen, Streckungen und Beugungen, die Gelenkflüssigkeit zu reaktivieren. Des Weiteren führen die Massageeinheiten der Kittys Thai Massage Stuttgart zur Tiefenentspannung, was sich ebenfalls psychisch positiv auswirkt. Kitty´s Thai Massage Stuttgart: Traditionelle Thai Massagen für Sie, Ihn und Partner in Stuttgart.

