Onlineunterweisungen für das KFZ Gewerbe

Umfangreiche Kooperation vereinbart zwischen dem KFZ Gewerbe Landesverband Hessen und dem Unterweisungscenter Der KFZ Gewerbe Landesverband Hessen und das Unterweisungscenter haben eine umfangreiche Kooperation im Bereich der Sicherheitsunterweisungen vereinbart. Durch diese Kooperation werden die Unterweisungsmöglichkeiten für Kfz-Betriebe und ihrer Mitarbeiter in Hessen verbessert.

Der Landesverband Hessen bietet seinen Mitgliedern seit langem eine umfangreiche sicherheitstechnische Betreuung an. Dabei werden alle Bereiche der Arbeitssicherheit abgedeckt. Dies umfasst sowohl Gefährdungsbeurteilungen; Sicherheitsunterweisungen sowie die Stellung der Fachkraft für Arbeitssicherheit.

Das Unterweisungscenter ist eine Bildungsplattform für Online-Unterweisungen, welche seit mehr als 12 Jahren Sicherheitsunterweisungen online ermöglicht. Schwerpunktmäßig arbeiten neben kleinen und mittelständischen Betrieben bisher Kommunen und Gemeinden mit dem Unterweisungscenter.

Im Rahmen der Kooperation bringt der Landesverband sein Know-how in sicherheitstechnische Fragen ein, um passende und zielgenaue Inhalte für die Unterweisungen zu entwickeln. Das Unterweisungscenter bietet die technische Plattform, um diese Inhalte zu vermitteln und die Schulungsorganisation weitestgehend zu automatisieren.

Während der Einsatz von Onlineunterweisungen vor der Corona Pandemie eher die Ausnahme war, ist der Einsatz von digitalen Unterweisungen heutzutage gängige Praxis. Durch den Einsatz von Online Sicherheitsunterweisungen werden folgende Probleme für die Unternehmen gelöst:

Für Präsenzunterweisungen müssen alle betroffenen Mitarbeiter anwesend sein. Wird kurzfristig ein Mitarbeiter krank, entsteht zusätzliche Aufwand durch die individuelle Nachschulung

Der organisatorische Aufwand für die Organisation von Präsenzunterweisungen ist hoch. Alternativ lernen die Mitarbeiter selbständig, flexibel online und weisen mit Test und Zertifikat die erfolgreiche Unterweisung nach.

Präsenzunterweisungen werden bei vielen Betrieben nur jährlich durchgeführt. Bereits 6 Wochen nach der Unterweisung können die meisten Mitarbeiter Inhalte der Unterweisung nicht mehr wiedergeben. Gleichzeitig geht über die Zeit die Motivation zur Einhaltung der sicherheitstechnischen Vorgaben zurück. Getreu dem Motto "Steter Tropfen höhlt den Stein" führen häufigere kurze Unterweisungen zu einem deutlich höheren Bewusstsein der Mitarbeiter zum Thema Arbeitssicherheit. Das ist als Onlineunterweisung besonders einfach möglich.

Neue Mitarbeiter erhalten keine oder eine kurze Unterweisung. Durch eine standardisierte Online-Unterweisung zum Arbeitsantritt starten stattdessen alle neuen Mitarbeiter mit einem ausreichenden Kenntnisstand in ihre neue Tätigkeit.

Direkte Vorgesetzte werden häufig in den Prozess der Unterweisungsorganisation und Durchführung eingebunden. Weder die Zeit noch die Arbeitsbelastung ermöglicht diesen, sich des Themas Arbeitsschutzunterweisungen anzunehmen, wie es notwendig ist. Beim Auftreten eines Vorfalls oder Unfalls sollen alle Mitarbeiter eine Sofortunterweisung erhalten, um weitere Vorfälle zu vermeiden. Dieser Verpflichtung kann gerade bei einer dezentralen Organisationsstruktur viel Mühe machen. Bei Onlineunterweisungen spielen Entfernungen keine Rolle.

In der Praxis besteht die Verständnisprüfung bei Präsenzunterweisungen aus den Fragen "Sind noch Fragen offen?" und "Habt ihr alles verstanden?" Eine echte und belastbare Überprüfung des erworbenen Wissens erfolgt angesichts des zusätzlichen organisatorischen Aufwandes, eine Abschlussprüfung durchzuführen, nicht. Wenn man eine Abschlussprüfung machen würde, was würde mit den Mitarbeitern geschehen, die durch den Abschlusstest durchfallen?

Nicht zuletzt leidet das KFZ-Gewerbe, wie viele anderen Branchen, unter Nachwuchsmangel. Ein spürbarer Einsatz für die Arbeitssicherheit und für die Mitarbeiter erhöht die positive Außenwirkung als mitarbeiterfreundliches Unternehmen. Damit steigt die Chance auf qualifizierte Bewerber.

Doch trotz all dieser Vorteile ist sich sowohl der KFZ-Gewerbe Landesverband Hessen als auch das Unterweisungscenter darüber klar, dass man mit Onlineunterweisungen nicht alle Unterweisungsaufgaben lösen wird. Manche Themen müssen praktisch geübt werden. Nehmen wir zum Beispiel das Thema Knotenkunde bei der Höhensicherung. Das ist wie Tanzen lernen. Tanzen lernt man nicht durch Zusehen. Es ist notwendig, mit seinem Tanzpartner die Tanzschritte auf dem Parkett zu üben. Doch in der Praxis machen diese Themen einen geringen Teil der Unterweisungen aus. Und für diesen Teil eignet sich die Variante der Hybridunterweisung, bei der man einen Teil der Unterweisung praktisch und einen anderen Teil und/oder die Verständnisprüfung online absolviert. Zumindest beim KFZ-Gewerbe in Hessen wird es deshalb zukünftig häufiger vor dem PC heißen: Antreten zur Sicherheitsunterweisung. Das Unterweisungscenter gegründet als Unit der ElleB GmbH galt als einer der First-Mover, als man im Jahr 2012 mit dem Aufbau der Bildungsplattform begann. Aus dieser langen Erfahrung entwickelten sich drei Besonderheiten, welche das Unterweisungscenter vom restlichen Markt differenziert:

1. Unterweisungen so einfach wie Kaffee kochen, da die gesamte Administration übernommen wird

2. Unbegrenzt viele Unterweisungsthemen

3. Das Unterweisungscenter fühlt sich so angenehm an wie ihr Lieblingspulli, da nicht der Kunde sich einer Software anpassen muß, sondern stattdessen das Unterweisungscenter sich dem Kunden anpasst. Kontakt

