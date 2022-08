Startseite Frische und stilvolle Aufbewahrung mit simplehuman Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2022-08-31 12:43. Ein Tierfutterbehälter, der einfaches Portionieren ermöglicht, das Futter frisch hält und sicher vor diebischen Pfoten ist? Der simplehuman Tierfutterbehälter behält das Trockenfutter oder andere Lebensmittel dank einer luftdichten Silikonabdichtung frisch, während ein robuster, lockerungssicherer Griff dafür sorgt, dass das Futter (und Gerüche!) im Behälter bleiben (und die Vierbeiner draußen). Das große Fassungsvermögen (von bis zu 35l) ist ideal für die Lagerung von anderen losen Lebensmitteln wie Mehl, Reis, Zucker oder Holzkohle und Vogelfutter, geeignet. Wie immer hat simplehuman an alles für mehr Ordnung im Haus gedacht: Eine praktische Schaufel wird magnetisch unter dem Deckel befestigt, um das Portionieren einfacher zu machen und verschwindet dann direkt wieder nach dem Gebrauch im Behälter. Für eine schnelle Reinigung kann der Inneneimer aus lebensmittelsicherem Kunststoff (ohne BPA) entnommen werden. Der Behälter ist in drei Größen erhältlich, perfekt für jeden Vierbeiner, egal ob groß oder klein. Zwei Räder an der Unterseiteder Futterbox ermöglichen einen einfachen Transport. Egal ob für das eigene Zuhause oder in einem hundefreundlichen Büro, die fingerabdrucksichere Oberfläche aus gebürstetem Edelstahl und Agion-Schicht hemmt die Verbreitung von Erregern und das Design wertet mit seinem modern-minimalischen Stil jede Räumlichkeit auf. Verfügbar in drei Größen: * Mittelgroß 25l: 11-13 kg, entspricht ca. 12 kg Trockenfutter

* Groß 30l: 14-16 kg, ca. 15 kg Trockenfutter

* Extra Groß 35l: 16-20 kg, ca. 18 kg Trockenfutter Technische Details: * Herausnehmbarer Inneneimer aus lebensmittelsicheren Kunststoff (BPA frei)

* Auf der Rückseite befindliche Rollen ermöglichen einen schnellen und einfachen Transport des Behälters

* Das große Fassungsvermögen ist ideal für die Lagerung von anderen losen Lebensmitteln wie Mehl, Reis, Zucker oder Holzkohle und Vogelfutter

* Luftdicht dank einer Silikondichtung

* Mit einer unsichtbaren fingerabdrucksicheren Beschichtung aus Agion®, ein antimikrobieller Wirkstoff, der das Wachstum von Keimen und Bakterien hemmt Preise: Mittelgroß 25l _UVP 160€_ Groß 30l _UVP 170€_ Extra Groß 35l _UVP 180€_ _Erhältlich unter _ _simplehuman.de_ Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Question de Style UG

Frau Laurence Balshüsemann-Beilin

Peter-Roos-Strasse 6

40547 Düsseldorf

Deutschland fon ..: +49 211 94688291

web ..: https://www.simplehuman.de/

email : support@qds-pr.com Über simplehuman:

Das tägliche Leben bietet viele Möglichkeiten für Verbesserungen. Das ist der Grundgedanke hinter simplehuman. Weil wir einfache, oft übersehene Probleme lösen, helfen wir Menschen, bei ihren täglichen Aufgaben effizienter zu sein. Deshalb nennen wir unsere Produkte auch Geräte für ein effizientes Wohnen. Sie sind immer einfach, funktional und für eine lange Lebensdauer entwickelt. Wir entwerfen ausschließlich Produkte, die wir selbst gerne benutzen würden.

Die Innovation:

Wir sind manchmal wie besessen davon, unsere Produkte noch weiter zu verbessern. Um die Verwendung unserer Treteimer zu vereinfachen, haben wir so lange mit der Neigung und der Höhe der Pedale experimentiert, bis die optimale Balance und das richtige Gefühl gefunden waren. Unsere Sensorspender haben den schnellsten Sensor, den wir finden konnten, damit Sie die Seife fünfmal schneller in den Händen haben als bei einem manuellen Spender. Unsere Abtropfgestelle haben eine geneigte Schale und einen verstellbaren Ausguss, der das Wasser ins Spülbecken leitet und nicht auf die Arbeitsplatte. Wir prüfen unsere Produkte systematisch, um uns zu vergewissern, dass sie bei regelmäßigem Gebrauch auch jahrelang richtig funktionieren. Pressekontakt: Question de Style UG

Frau Laurence Balshüsemann-Beilin

Peter-Roos-Strasse 6

40547 Düsseldorf fon ..: +49 211 94688291

email : support@qds-pr.com Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten