Startseite revolt Programmierbares Heizkörper-Thermostat Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2022-08-31 09:06. Die Heizkörper komfortabel per App regeln und Heizkosten sparen! - Sofort einsatzbereit durch voreingestellte Programme

- Boost-Funktion für schnelles, kurzzeitiges Aufheizen

- Frostschutz-Automatik & Fenster-offen-Erkennung mit einstellbarer Absenkdauer

- Kostenlose App ELESION für Programmierung, Steuerung, Szenen und mehr

- Auch von weltweit steuerbar per optionalem WLAN-Gateway

- Voll kompatibel zu Geräten mit Smart-Life- und Tuya-App Die Heizkosten um bis zu 30 % senken: Egal ob man klassische Abwesenheitszeiten hat, Schichtarbeit nachgeht oder im Home-Office tätig ist. Das Heizkörper-Thermostat lässt sich ganz individuell nach den eigenen Bedürfnissen programmieren. Schon sorgt es jederzeit selbstständig für die richtige Raumtemperatur. Oder man macht es sich besonders einfach und nutzt eines der voreingestellten Programme. Kinderleicht angebracht: Das programmierbare Thermostat (https://www.pearl.de/mtrkw-8198-programmierbare-heizkoerperthermostate-m...) von revolt (https://www.pearl.de/ar-2-55.shtml) ist komfortabel zu montieren und kommt ohne Heizungswasserablass oder einen Eingriff in die Heizungsanlage aus. Der am Thermostat angebrachte Gewindering ist universell für alle Ventile mit Gewindegröße M30 x 1,5 der gängigsten Hersteller geeignet. Einfache individuelle Programmierung: Das Thermostat über Bluetooth per App oder direkt am Thermostat steuern. Persönlichen Tages- und Wochenprogramme für die Wunschtemperatur in 0,5°-Schritten festlegen - mit bis zu 5 Heiz-/Absenkphasen pro Tag! Flexibel wie das Leben: Ist man außerplanmäßig anwesend, sorgt man per manueller Boost-Funktion für einen kurzen Wärmeschub. Oder man stellt die Daten der Urlaubs-Abwesenheit ein, sodass währenddessen nicht geheizt wird. Die automatische Fenster-auf-Erkennung senkt kurzzeitig die Heizleistung. Per App "ELESION" die volle Kontrolle behalten: Mit der Smart-Home-App "ELESION" nimmt man alle Einstellungen ganz komfortabel per Smartphone oder Tablet-PC vor. Ideal zum zentralen Steuern mehrerer Heizkörper-Thermostate. Per optionalem WLAN-Gateway nimmt man die Einstellungen sogar von weltweit vor! Beispielsweise heizt man die Wohnung auf, während man noch am Flughafen wartet. Das bestehende Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Hat man bereits Smarthome-Geräte, die man per entsprechender App steuert, gibt es eine gute Nachricht. Unsere ELESION-Geräte sind mit den Smart-Life und Tuya-Geräten kompatibel. So bedient man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam - auch per automatischer Funktionen! - Energiespar-Heizkörperthermostat zum zeitgesteuerten Regulieren der Raumtemperatur

- Gewindeanschluss aus Metall: M30 x 1,5 mm

- Universell einsetzbar, passend für die gängigsten Ventilhersteller: Heimeier, MNG, Honeywell-Braukmann, Oventrop, Schlösser, Comap, Valf Sanayii, Idmar, Jaga, Junkers, Pegler, R.B.M., Watts, Danfoss RA

- Sofort einsatzbereit durch voreingestellte Programmierung

- Individuelle Programmierung per App über Bluetooth oder direkt am Gerät per LED-Touch-Display

- Raumtemperatur auf 0,5 °C genau einstellbar - bis zu 5 Heiz-/Absenkphasen pro Tag

- Bluetooth 4.2 für Verbindung mit Smartphone und Tablet-PC, bis zu 25 m Reichweite

- Kostenlose App "ELESION" für iOS und Android: zum Einstellen von Zeitprogrammen, für

Betriebsmodus, manuelle Regelung

- Per optionalem WLAN-Gateway auch weltweit steuerbar (bitte dazu bestellen)

- Boost-Funktion für schnelles, kurzzeitiges Aufheizen

- Automatische Funktionen programmierbar, z.B. Abschalten der Heizung bei geöffnetem Fenster-Sensor u.v.m.

- Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smart-Home-System kombiniert werden

- Weitere Komfort-Extras: Komfort-Modus, ECO-Modus, Urlaubs-Modus, Frostschutz-Automatik, Fenster-offen-Erkennung, Kalkschutz-Programm

- Manipulationssicher durch Kindersicherung

- Kinderleichte Montage: kein Wasserablass notwendig

- Stromversorgung: 2 Batterien Typ AA / Mignon (bitte dazu bestellen)

- Maße (L x Ø): 100 x 57 mm, Gewicht (mit Batterien): 190 g

- Heizkörper-Thermostat inklusive 6 Adaptern und deutscher Anleitung

- EAN: 4022107403139 Preis: 34,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5276-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX5276-3101.shtml Auch als Sets erhältlich:

revolt 3er-Set programmierbare Heizkörper-Thermostate mit Bluetooth und App

Preis: 99,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5278-625 revolt 6er-Set programmierbare Heizkörper-Thermostate mit Bluetooth und App

Preis: 189,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5279-625 Auch mit Gateway:

revolt 3er-Set programmierbare Heizkörper-Thermostate mit WLAN-Gateway & App

Preis: 116,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5280-625 revolt 6er-Set programmierbare Heizkörper-Thermostate mit WLAN-Gateway & App

Preis: 199,99 EUR

