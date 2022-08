Startseite Sebastian Pinks Film "Memories" erhielt bisher 33 Auszeichnungen! Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2022-08-31 03:00. Seit Februar 2022 läuft Sebastian Pinks Kurzspielfilm "Memories" nun schon auf diversen Film-Festivals und das sehr erfolgreich. 33 Auszeichnungen hat der Film, der das Thema Alkoholsucht behandelt, bisher bekommen.

Unter anderem gewann der Film Preise in Hollywood, New York, London, Paris, Las Vegas, Mannheim, Berlin, Singapur und Schweden. "Also mein Team und ich sind sehr begeistert darüber. Wir hätten nicht damit gerechnet, dass der Film so gut ankommt bei den Leuten. Das besondere ist, dass die ganze Welt sich den Film anschauen kann. Wir sind sehr gespannt, was da noch kommen wird" erzählt Filmemacher Sebastian Pink. Memories ist zurzeit bei den ARFF Amsterdam // International Awards für einen Preis nominiert. Das Festival findet Ende September dieses Jahres statt. Der Kurzspielfilm wird noch bis Anfang 2023 auf diversen Film-Festivals zu sehen sein und soll danach für alle veröffentlicht werden. Auch in der Filmbranche sei man begeistert von dem Erfolg des Kurzspielfilms und freue sich schon auf die Veröffentlichung des Films. Infos über den Film "Memories" gibt es unter https://movie-production.net/memories Movie.Production ist eine Filmproductionsfirma mit Sitz im Saarland. Kontakt

