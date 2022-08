Startseite Preiserhöhungen und Staatshilfen – Bürger zahlen doppelt drauf Pressetext verfasst von fotovymy am Di, 2022-08-30 20:28. Wie die FPÖ aufzeigt, explodieren die Energiepreise. Immer mehr Bürgern droht das Abrutschen in die Armut. Währenddessen hat die rote Wien Energie Milliarden Steuergeld am Energiemarkt verzockt. Und Schwarz-Grün will jetzt mit weiteren Steuergeld-Milliarden für die Spekulationsverluste einspringen. FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl fordert volle Aufklärung und eine Sondersitzung des Nationalrats. Welche Konsequenzen muss dieses Debakel haben? Wo liegen die wahren Ursachen und wie kann man sie beheben? All das wird hier beleuchtet.

Preiserhöhungen und Staatshilfen – Bürger zahlen doppelt drauf Zwei Milliarden demnächst und bis zu zehn weitere Milliarden Euro in den nächsten Monaten – so viel Finanzhilfe braucht die rote Wien Energie vom Bund. Das sickerte häppchenweise nach dem „Energiepreisgipfel“ der Regierung am Sonntag durch. ÖVP-Finanzminister Brunner sicherte Geld für das Stopfen des Finanzlochs zu, doch woher er es nehmen will, sagt er nicht dazu. FPÖ-Obmann Herbert Kickl dazu: „Im Vordergrund muss die Sicherstellung der Energieversorgung aller Wien Energie-Kunden stehen. Aber es kann nicht sein, dass das rote Wien Steuergeld-Milliarden verzockt, dafür jetzt erst recht wieder die Steuerzahler zur Kasse gebeten werden und all das in Hinterzimmern ausverhandelt wird. Die Bürger haben ein Recht darauf, dass alle Fakten auf den Tisch gelegt werden – und das in einer raschen Sondersitzung!“ Anhang Größe kiknnnn.jpg 669.7 KB Über fotovymy Vorname

Walter Nachname

Vymyslicky Adresse

Bahnstrasse

11/6/25 Homepage

http://vymy.at Branche

https://pressemitteilung.ws/user/751938/edit/Information, UNCAV – United Nations Correspondents Association Vienna Komplettes Benutzerprofil betrachten