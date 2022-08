Startseite Der große Resett Pressetext verfasst von connektar am Di, 2022-08-30 19:59. Der "Great Reset" gilt als Plan um Gouvernance-Pläne sowie den Wandel zu grünen Energien umzusetzen. Das reale US-BIP war im ersten und zweiten Quartal 2022 negativ, damit könnte eine Rezession vorliegen. Dass die Fed Zinsen während einer Rezession erhöht, das gab es noch nie. Nun wird vermutet, dahinter stecke die politische Absicht den Great Reset durchzuführen. Es gibt Gegner, die darin die Umverteilung von Vermögenswerten von der Mittelschicht zu den Reichen sehen. Und es würde dann keine Mittelschicht mehr geben. Der Vorsitzende des Weltwirtschaftsforum sagte im Juni 2020, dass die Pandemie ein dringender Grund sei, einen Neustart des Kapitalismus anzustreben. Der 2022 erfolgte Einmarsch Russlands in der Ukraine sollte die Diskussionen über einen großen Resett anregen. Noch ist nicht gewiss, dass die USA nicht auch in den Krieg einbezogen werden. Vieles liegt derzeit im Argen, seien es Krieg, Inflation, hohe Energie- und Lebensmittelpreise. Nicht zuletzt Dürren in Europa und schlechte Ernten können zu Lebensmittelunruhen führen. Die Zeiten jetzt tragen jedenfalls rezessive Züge und jeder muss ein Auge auf seine Finanzen und Ausgaben haben. Jetzt dürfte es also wirklich an der Zeit sein niedrige Gold- und Silberpreise zu nutzen und mit einem diesbezüglichen Investment für sein Vermögen eine Versicherung zu erlangen. Denn die geopolitischen Probleme und die wirtschaftliche Spaltung sind noch lange nicht vom Tisch. Nicht nur in physischer Form, sondern auch in Form von Aktien von beispielsweise Royalty-Gesellschaften wie Gold Royalty oder Osisko Gold Royalties ist ein Goldinvestment möglich. Royalty-Gesellschaften bieten zudem die ihnen innewohnende Diversifizierung. Gold Royalty - https://www.youtube.com/watch?v=d9U-4-gYAuM - legt den Fokus auf Lizenzgebühren und Streams von Goldliegenschaften in Nord- und Südamerika und zahlt Dividenden. Osisko Gold Royalties - https://www.youtube.com/watch?v=Q51TLE7ocCI - ist in Nordamerika tätig und besitzt mehr als 160 Lizenzgebühren und Streams. Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Gold Royalty (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/gold-royalty-corp/ -) und Osisko Gold Royalties (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-gold-royalties-ltd... -). Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten. Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: JS Research UG (haftungsbeschränkt)

