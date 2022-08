Startseite montanwerke-brixlegg.com - Montanwerke Brixlegg AG - Nachhaltiges Kupfer aus Brixlegg Pressetext verfasst von prmaximus am Di, 2022-08-30 16:20. Nur 16 Prozent der weltweit produzierten Kupfermenge (25 Mio. Tonnen Kupfer) werden überhaupt recycelt. Die Montanwerke Brixlegg AG ist diesbezüglich der klare Vorreiter in der europäischen Kupfer-Kreislaufwirtschaft, da seit 1977 ausschließlich Schrott im Werk in Brixlegg zu Kupfer verarbeitet wird. Somit betreibt die Montanwerke Brixlegg AG im Prinzip kein Recyling, sondern sogar Upcycling (Sustainable Copper). Auf dem Weg zur klimaneutralen Industrie: Der Umstand, dass zu 100 Prozent recycelte Materialien verarbeitet werden und der Strombedarf vollkommen aus "Erneuerbaren Energien" gedeckt wird, führen zum weltweit niedrigsten CO2-Fußabdruck in der gesamten Kupferbranche. Über die Montanwerke Brixlegg AG: Die Montanwerke Brixlegg AG blickt auf eine 550-jährige Firmengeschichte zurück und beschäftigt aktuell 375 MitarbeiterInnen am Tiroler Standort. Im Wesentlichen produziert das Unternehmen hochreine Kupferkathoden sowie andere Kupferformate, Edelmetalle, Nickelsulfat und Spezialprodukte für unterschiedliche Anwendungsgebiete. Der Exportanteil liegt bei über 80 Prozent. Im Jahr 2020 erwirtschaftete das Unternehmen einen konsolidierten Umsatz von 829,7 Mio. Euro, um 4,4 Prozent mehr als im Jahr 2019. Montanwerke Brixlegg AG

