Startseite SSUPD Meshroom S Mini ITX - Frische Luft für schnelle Hardware Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2022-08-30 16:00. Jetzt neu bei Caseking! Ssupd bieten die Lösung für High End Hardware auf engem Raum! Der Trend zu kleinen Gehäusen ist ungebrochen. Nicht selten bringt ein derart kompakter Build allerdings eine Reihe Kompromisse mit sich, die Teile-Auswahl ist begrenzt und Temperaturen schwer unter Kontrolle zu halten. Das Meshroom S ermöglicht den Einbau eines ausgewachsenen ATX-Mainboards trotz seiner geringen Maße, und dank des konsequenten Einsatzes von Mesh, bleiben auch Hochleistungs-Komponenten angenehm kühl. Jetzt neu bei Caseking! Die gesamte Außenfläche des Mini-ITX-Gehäuses besteht aus luftdurchlässigem Mesh, sodass es deinem Gaming-PC hervorragende Belüftungsmöglichkeiten bietet. Trotz seiner kompakten Größe lassen sich bis zu fünf Lüfter installieren. Liebhaber von Wasserkühlungen dürfen einen Radiator bis 280 mm verbauen. Entscheidest du dich für einen Luftkühler, darf dieser maximal 74 mm hoch sein. Das Meshroom S zeichnet sich im heftig umkämpften Markt der SFF-Gehäuse besonders durch die einzigartige Möglichkeit aus, ein großformatigen ATX-Mainboard zu verbauen. Dies umgeht die üblichen Begrenzungen kostspieliger und meist schlechter ausgestatteter ITX-Mainboards, die üblicherweise in SFF-Gehäusen die einzige Option darstellen. Um dies zu ermöglichen, wird die Grafikkarte vertikal auf der Rückseite des Mainboard-Trays verbaut, um Platz für das ATX-Board zu schaffen. Dazu wird ein separat erhältliches, mindestens 250 mm langes Riser-Kabel benötigt. Die Features Ssupd Meshroom S Mini-ITX im Überblick: Kompaktes SFF Gehäuse aus Stahl mit Seitenteilen aus Mesh

Kompatibel mit Mainboards bis ATX bei vertikal verbauter Grafikkarte

Platz für einen 280-mm-Radiator

bis zu 5 Lüfter möglich

bis zu acht 2,5 Zoll Laufwerke

I/O: 2x USB 3.0 Typ A, 1x USB 3.1 Typ C

Maße: 167 x 362 x 247 mm (B x H x T) Grafikkarten bis 336 mm Länge und 156 mm Breite lassen sich verbauen, CPU-Kühler dürfen bis zu 74 mm hoch sein. Das Meshroom S kann bis zu acht Laufwerke im 2,5-Zoll-Format aufnehmen. HDDs im 3,5 Zoll Format finden zwei Platz und lassen dabei noch ausreichend Raum für drei weitere 2,5 Zoll SSDs frei. Zur idealen Anpassung auf die eigenen Bedürfnisse, bietet Ssupd eine breite Palette an Zubehör zum Meshroom S an. Darunter beispielsweise höhere Standfüße für einen größeren Abstand zur Standfläche, angewinkelte Kabel oder austauschbare Seitenteile. Das Ssupd Meshroom S Mini-ITX kostet 179,90 Euro und ist in den Farben Schwarz, Grau, Grün und Blau demnächst lieferbar. Alle Informationen Ssupd Meshroom S Mini-ITX findet ihr auch noch einmal hier: www.caseking.de/meshroom-s-mini Jetzt bei Caseking bestellen!

