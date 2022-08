Mit der Karibik Kreuzfahrt relaxt von Insel zu Insel reisen

Karibische Sonne, weiße Sandstrände und Stopps an zahlreichen Traumzielen machen Kreuzfahrten durch die Karibik zu gelungenen Fernreisen. Gerade in den Herbst- und Wintermonaten ist es für viele Menschen eine besondere Freude, eine solche Karibikkreuzfahrt zu unternehmen, möglicherweise verbringt man so auch gern Weihnachten oder den Jahreswechsel. Die verschiedenen Reedereien und möglichen Routen von Karibik Kreuzfahrten findet man beim Spezialreiseportal kreuzfahrten-reisebuero.de. So sind Karibikkreuzfahrten also eine gute Gelegenheit, um dem nasskalten Wetter entfliehen und die Feiertage unter karibischer Sonne zu verbringen.

Karibik Kreuzfahrt nimmt nicht nur Kurs auf Jamaika und Belize

Die Kreuzfahrt „Mein Schiff 6 – Karibik & Mittelamerika I“ startet in La Romana in der Dominikanischen Republik. Die Stadt liegt an der südlichen Karibikküste und stimmt bereits vor der Einschiffung mit seinem karibischen Flair auf die Reise ein. Nach dem Start der Karibik Kreuzfahrt erwartet die Passagiere ein Tag auf See, was die perfekte Gelegenheit bietet, um sich mit den Annehmlichkeiten an Bord der „Mein Schiff 6“ vertraut zu machen. Erster Stopp ist dann die Hafenstadt Ocho Rios, die an der Nordküste Jamaikas liegt. Üppig grüne Regenwälder und die über 180 Meter hohen Wasserfälle Dunn's River Falls mit ihren bezaubernden Lagunenpools sowie der Strand laden zu Ausflügen ein. Von Ocho Rios aus nimmt die Karibik Kreuzfahrt Kurs auf Montego Bay. Hier sind der Hafen und die traumhaften palmengesäumten, weißen Sandstrände Doctor's Cave Beach und Walter Fletcher Beach die beliebtesten Ausflugsziele der Urlauber. Zum Schnorcheln und Tauchen ist das Meeresschutzgebiet des Montego Bay Marine Park mit seinen bunten Korallenriffen besonders schön. Nach einem weiteren Tag auf See können sich die Passagiere auf dieser Karibik Kreuzfahrt noch über weitere Ziele, wie Cozumel, Costa Maya und Roatàn sowie Cartagena freuen.

Winterurlaub unter karibischer Sonne: Karibik Kreuzfahrt mit umfangreichem Service

An Bord dürfen sich die Reisenden auf dieser Karibik Kreuzfahrt über ein All Inklusive Paket freuen. Die verlockende Kulinarik in den Bordrestaurants macht die Reise zu einem rundum gelungenen Urlaub. Auch für Entertainment wird gesorgt, daneben gibt es natürlich die Möglichkeiten zur Nutzung des Wellnessbereichs. Eine Kinderbetreuung wird auf dem Schiff ebenfalls angeboten. Ansonsten relaxt man an Bord auf den Sonnendecks, in den Bars oder nutzt eben den großzügigen Spa- und Fitnessbereich.

