Startseite Nomen est Omen beim Stuhl "Horn" Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2022-08-30 15:21. Jetzt Design von Zoran Jedrej?i? bei A.B.C. Worldwide günstig online kaufen Nomen est Omen im wahrsten Sinne des Wortes! Bei dem neuen Designerstuhl "Horn" sieht man sofort, woher er seinen Namen hat: Wie zwei Hörner ragen die Enden der Rückenlehne als angedeutete Armlehne nach vorne heraus. Der Stuhl ist eine Mischung aus Stuhl mit Armlehne und Stuhl ohne Armlehne. Horn ist ein Sitzmöbel mit klaren Linien, kompakten Abmessungen sowie außergewöhnlicher physischer und optischer Leichtigkeit. Kauf jetzt günstig online über die Website. Aufgrund seines proportionierten und monolithischen Aussehens eignet sich der Stuhl für Restaurants und Hotels, aber auch im Objektbereich hat Horn einen gelungenen Auftritt. Die Ursachen für die perfekte Harmonie der Formen: Die Stollen spreizen sich harmonisch wie eine Astgabel. Zu den perfekten Proportionen gehört zum Beispiel der Winkel von 90 Grad zwischen Stollen und Rücken-Armlehne. Der filigran wirkende Sitz scheint zwischen den Stollen zu schweben. Gearbeitet ist der hochwertige Stuhl aus einer Kombination aus massiver Buche und Buchensperrholz. Sitz und Rückenlehne für zusätzlichen Sitzkomfort gepolstert werden können. Alles in allem ein ausgewogenes Design aus der Feder des renommierten Designers Zoran Jedrej?i?. Was sind die Ursachen für seinen Erfolg? Der international renommierte Designer ist dafür bekannt, dass er stets die Funktionalität seiner Werke im Blick hat. Daher sind die Stühle mit klarer Formensprache nicht nur eine Augenweide, sondern auch äußerst bequem. Mehr Infos und Bestellmöglichkeit über die Website: https://bit.ly/ABC-Horn. Gastro- und Hotelmöbel in großer Auswahl: 70.000 Möbel von Restaurantstühlen und -tischen über Loungemöbel und Stapelstühlen bis zu Outdoor-Möbeln sofort lieferbar. Maßgefertigte Bankanlagen Made in Germany. Sonderanfertigungen, Nachliefer- und Ersatzteilservice. Neu: Outlet-Halle mit über 4.000 Möbeln auf 1.900 qm - der Tipp für Schnäppchenjäger! Firmenkontakt

