Franky"s Farm eröffnet den ersten Frühstücks-Store in Aachen!

Hier gibt es ab sofort gesundes Frühstück in Kombination neben den bekannten CBD-Produkten.

Mit einem nährstoffreichen und ausgiebigen Frühstück startet man voller Elan und guter Laune in den Tag. Das weiß auch Tahar Galai. Der Inhaber von Franky"s Farm in Aachen erweitert sein Angebot und bietet ab sofort ein reichhaltiges Frühstück. Dies ergänzt den bisherigen Fokus auf CBD-Produkte im Shop. So können die Besucher neben Hanfblättern auch frische Säfte, Matchatee und Müsli genießen. Und das mitten im historischen Stadtzentrum.

Vom CBD-Shop zum Frühstücks-Bistro

Die gesundheitlichen Vorzüge von hochwertigem Hanf sind inzwischen mehrheitlich bekannt. Dennoch wird THC-freies Cannabis in Deutschland erst in wenigen Geschäften vertrieben. Ganz zu schweigen von Cafes oder Restaurants. Ab sofort ist beides zumindest in Aachen möglich.

Franky"s Farm hat in der nordrhein-westfälischen Großstadt seinen ersten Store mit Frühstück in Aachen (https://www.frankysfarm.de/fruehstueck-aachen/) eröffnet. Mit einer umfangreichen und vielfältigen Speisekarte bietet das Franchise-Unternehmen das Passende für jeden individuellen Geschmack. Und wer möchte, kann sich zu Toast und Orangensaft selbstverständlich auch künftig Cannabidiol-Blüten oder -Öle bestellen.

Das Konzept ist brandneu

Über 40 Prozent der aktuellen deutschlandweiten Nachfrage nach CBD-Produkten in Premiumqualität erreicht Franky"s Farm. Die hochwertigen Hanfprodukte werden bereits in rund 200 Verkaufsstellen im gesamten Bundesgebiet angeboten - von Tankstellen bis zu Kiosken. Doch in der Gastronomiebranche lassen sich Anbieter von THC-freiem Cannabis noch an einer Hand abzählen.

Grund genug für Shop-Inhaber Tahar Galai, diese Situation zu ändern. Er bietet in seinem Franchiseunternehmen in Aachen nicht nur die gewohnt umfangreiche Auswahl an erstklassigem CBD. Sondern darüber hinaus Frühstücksvariationen in allen erdenklichen Varianten - von Porridge bis zu Bananenbrot. Die Idee kam dem erfolgreichen Geschäftsmann bereits vor einiger Zeit.

Nun endlich ist es so weit: Besucher können zwischen Barista-Kaffeekreationen, japanischen Teespezialitäten, Vitaminbomben und veganen Frühstücksplatten wählen. Auch warme Gerichte stehen auf dem köstlichen Speiseplan. Sie ziehen bereits jetzt zu jeder Tageszeit nationale wie internationale Gäste an.

Das Franchise soll auch in anderen Städten Anklang finden

Seit Eröffnung des ersten Stores im Jahr 2020 genießt Franky"s Farm große Beliebtheit für ihre einmalige Angebotspalette. Wer nicht in der Nähe der Stadt an der niederländisch-belgischen Grenze lebt, muss bestimmt nicht lange warten: Das neue, bereits ebenso erfolgreiche Franchisekonzept findet auch in anderen Regionen Anklang. Gesundes Frühstück in Kombination mit gesundheitsfördernden CBD-Produkten, internationalen Gästen und in hipper Atmosphäre. Besser können Tage einfach nicht beginnen!

Die Frankys Farm GmbH ist ein Unternehmen, das sich auf den Verkauf von CBD Blüten und Kaffee-Spezialitäten spezialisiert hat.

Kontakt

Frankys Farm Cafe GmbH

Adib Galai

Jakobstraße 88

52064 Aachen

-

info@franksfarm.de

https://www.frankysfarm.de/fruehstueck-aachen/