Vegane Ernährung, ohne dauerhaft auf Fleisch zu verzichten? Der zeitlich begrenzte Körper-Reset Vegan 3.0 macht es möglich!

Insbesondere im Sommer ist es für viele von uns unvorstellbar, komplett auf Fleisch zu verzichten, geschweige denn sich vegan zu ernähren. Es scheint fast so, als wären wir jedes Wochenende auf einer anderen Grillparty eingeladen, auf der uns leckeres Fleisch angeboten wird. Dabei haben unsere Freunde oder Familienmitglieder allerdings nur selten vegane oder vegetarische Alternativen im Angebot. Also machen wir einfach weiter mit unserem bisherigen Ernährungsstil, obwohl unsere Gesundheit womöglich darunter leidet. Zumindest war das bis jetzt der Fall gewesen, aber die revolutionäre Ernährungsweise, Vegan 3.0, die wir euch in diesem Beitrag vorstellen, ändert alles. Wer sich an dieses zeitlich begrenzte Konzept hält, erfährt alle gesundheitlichen Vorteile, die eine vegane Ernährung für unseren Körper hat. Und das Beste daran? Wir müssen nicht auf Dauer auf Fleisch verzichten.

Was ist Vegan 3.0?

Vegan 3.0 – die innovative, von Tabou B.B. Braun erfundene, vegane Ernährungsweise hat keine vegane Ernährung an 365 Tage im Jahr als Voraussetzung, sondern ist immer auf einen bestimmten Zeitraum, in den man sich dann vegan ernähren soll, begrenzt. Diesen Zeitraum kann man frei wählen, wenn man zum Beispiel im Sommer beim Grillen nicht auf Fleisch verzichten möchte, kann man sich im Herbst oder Winter an 5×7 Tagen vegan ernähren und damit seinem Körper etwas Gutes tun. In seinem Buch „Vegan 3.0 – Gesund und geheilt durch Fleisch-Vegan“ erklärt dir Tabou B.B. Braun noch viel genauer, wie Vegan 3.0 abläuft. Wichtig ist nur, dass du bei diesem Ernährungsstil an erster Stelle stehst, er ist so angelegt, dass du nicht dein ganzes Leben lang auf deine Vorlieben verzichten musst. Daher ist es auch deine Entscheidung, in welchem Zeitraum du diese vegane Ernährung durchziehst.

Afrikanisch inspiriert

Eine weitere Besonderheit des Ernährungsstils Vegan 3.0 ist die Tatsache, dass er afrikanisch inspiriert ist. Viele aus Afrika stammende Früchte, Kräuter und Gewürze, die wir einfach in unsere Ernährung integrieren können, sind perfekt für eine vegane Ernährung geeignet. Bei Vegan 3.0 wird zudem auch auf Zucker und Weizen verzichtet. Aufgrund der vielen Tipps bezüglich afrikanischer Ernährung, muss man nicht auf Nahrungsergänzungsmittel oder Fleischersatz-Produkte zurückgreifen, um sich vegan zu ernähren. Außerdem achtet dieser afrikanisch inspirierte Ernährungsstil darauf, dass der Körper mit genügend Nährstoffen, Vitaminen und Mineralien versorgt wird, sodass sich automatisch zahlreiche gesundheitliche Vorteile aus einer veganen Ernährung ergeben, selbst wenn sie nur zeitlich begrenzt ist.

Gesundheitliche Vorteile

Hier ein paar Beispiele, welche positive Resultate dieser vegane Ernährungsstil für unsere Gesundheit hat:

– Bessere Cholesterinwerte

– Positiver Effekt auf den Blutzuckerspiegel, beugt Diabetes vor

– Geringeres Risiko für Krebs und Herzkrankheiten

– Hilft gegen psychische Erkrankungen, wie Depressionen

– Verringert Hautunreinheiten und Cellulite

– Außerdem hilfreich bei Impotenz und Potenzstörungen

Gewicht verlieren mit veganer Ernährung

Diese Liste ist noch lange nicht fertig, Vegan 3.0 hat noch viele weitere Vorteile für unsere Gesundheit, welche Tabou B.B. Braun auch in seinem Buch auflistet. Zusätzliche kann eine zeitlich begrenzte vegane Ernährung, die wenn man sich an das Konzept, das von Braun beschrieben wird, hält, auch gesund ist, dabei helfen, Gewicht zu verlieren. Insbesondere in Kombination mit Sport und Bewegung kann man bei dieser Ernährungsweise schnelle Erfolge verzeichnen. Ein weiterer positiver Effekt von einem zeitlich begrenzten Veganismus ist, dass man sich auf Dauer viel munterer und aktiver fühlt und somit natürlich viel motivierter dafür ist, zum Sport zu gehen.

Ein kompletter Körper-Reset

Zusammenfassend kann man mit Vegan 3.0 sein Leben auf einfacher Weise dauerhaft in eine positive Richtung lenken. Auch wenn man nur einmal diesen veganen Ernährungsstil durchläuft, hat das sofort positive Auswirkungen auf den Körper und könnte somit als ein kompletter Körper-Reset bezeichnet werden. Durch die vegane Ernährung wird der Körper entgiftet, da alle schädlichen Substanzen ausgeschieden werden, er kann so regenerieren und neue Energie aufbauen. Weshalb man sich auf keinen Fall schuldig fühlen muss, wenn man nach dem Ende von Vegan 3.0 wieder zu Fleisch greift. Das Beste ist nämlich, dass man sich bei Bedarf zu jeder Zeit wieder an die Richtlinien dieses veganen Ernährungskonzepts halten kann.

